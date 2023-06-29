核心通膨不降 國泰台大：台灣仍可能升息

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強昨天指出，今年上半年經濟「前兔無亮」、經濟成長率僅負百分之一，下半年將「後兔大展」、估百分之四點五，預估今年經濟成長為百分之一點八。不過，目前最擔心的一件事，就是美國和台灣的核心通膨降不下來，如果核心通膨依舊居高不下，未來美國與台灣央行仍有升息可能。

國泰金控昨天舉行二○二三年第二季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，徐之強說，儘管疫後民間消費穩健，但出口、資本財進口與存貨投資皆較原預估疲弱，國泰台大維持今年台灣ＧＤＰ成長預測值百分之一點八不變。

他指出，目前聯準會公布的利率點陣圖顯示，美國在今年底前仍有升息兩碼的機會，若聯準會持續升息、台灣的核心通膨又持續超過百分之二以上且未獲明顯改善，不排除台灣央行今年下半年仍有跟進美國升息的機會。

徐之強表示，民間消費受到防疫管制措施鬆綁及開放國境提振而維持穩健，但主要央行維持高利率抑制通膨，影響各國經濟成長動能及終端需求，台灣電子業庫存調整延續至第三季，企業連帶放緩資本支出，預計今年投資可能呈負成長。

不過，徐之強說，廠商去化庫存將接近尾聲，且ＡＩ題材有利台廠表現，下半年出口與投資前景有機會止跌回穩，限制整體景氣下檔空間，因此，國泰台大評估今年第三季台灣經濟氣候有機會由象徵景氣轉弱的「陰」，轉成象徵景氣擴張的「晴」，出現機率超過百分之五十。

對於台股指數近日在「萬七」上下盤整，是否成為難以跨越的「天險」？曾獲「外資天后」封號的國泰金控投資長程淑芬表示，通膨墊高物價，目前的「萬七」和過去的「萬七」大不同，投資人要用功，分析各類股情勢與公司本質、選擇放心、有前景的公司，不用執著於大盤走勢。

程淑芬說，過去市場認為萬點就是天險，但去年來到「萬五」，市場也不認為是天險，因為結構改變了，過去的車價也和現在的車價不同；今年股市上漲，有滿長一段時間是基於ＡＩ題材讓大型股受惠，進而推升大盤指數，況且市場利率從百分之一到百分之七，投資人對股市的報酬預期也會不一樣、本益比也不同，「股市那麼貴、我就去買債券；債券利率那麼低，我就去買股票」。