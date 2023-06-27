兆豐銀行宣布推「金融FIDO」 完成數位轉型再進化

兆豐銀行今日宣布，在應用金融FIDO上，已設計出兆豐金控集團專屬身分認證App，以兼顧安全性與易用性為出發點解決客戶以帳號密碼作為身分驗證方式所衍生的安全隱憂，有效整合集團內各子公司的資源與服務，提升數位流程優化體驗，使客戶在兆豐金控子公司線上服務的體驗一致。

FIDO為全球最大身分驗證技術聯盟，提供以常見的生物辨識方式，如透過指紋、臉部(Face ID)、虹膜、聲音來進行驗證；與傳統輸入帳密相較，因伺服器不會保存使用者端的密碼、私鑰或個人生物特徵，更能確保個人隱私不被洩漏。對使用者來說，無密碼登入，除了減少忘記密碼帶來的不便，亦降低密碼管理的時間成本與提升帳戶安全性；對於金融業者來說，則可免除重複向客戶驗證身分的作業，降低資訊系統與維護成本，讓資源更有效被分配。

疫情加速金融科技與行動裝置的應用發展，隨著各種數位服務平台的增加，為生活帶來方便性的同時，也代表著民眾需要花更多時間註冊服務與管理密碼，兆豐銀行認為，這些英數字符號的組合，就是掌握生活中金融帳戶、個資的最後一道防線。

為提升金融服務便利性與使用者體驗，兆豐銀行導入國際FIDO標準，並透過財金資訊股份有限公司之「金融FIDO註冊」核驗交易，打造無密碼驗證的行動身分識別服務，兆豐銀行客戶僅需於ATM執行金融卡驗證，再打開「兆豐身分認證 App」掃瞄QR Code完成綁定行動裝置與生物辨識設定。

之後辦理兆豐銀行雲端櫃台之客戶基本資料更新、兆豐產險網路會員註冊與投保時，即可以「兆豐身分認證 App」進行身分認證，無需輸入任何帳號密碼或使用實體卡片。簡化流程的同時，也更能保護帳戶安全，達到跨應用、跨平台等多元場景的加乘效果。