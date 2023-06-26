台灣人壽徵才 向新世代招手

「自家人，真好」影片全台首播。中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）今天推出徵員影片「自家人，真好」，號召具有相同DNA的新世代成為自家人，共同攜手打拚。

台灣人壽表示，影片改編自台壽保險顧問真實故事，由坎城廣告金獎導演羅景壬操刀，透過平凡卻有溫度的日常，呈現保險顧問長相左右的感動服務，傳遞中國信託We are family的品牌精神。

「自家人，真好」影片從母親的視角，看見身為台壽保險顧問的女兒，與客戶之間的暖心互動與互信，每一次的全力以赴，自然流露對客戶的愛與責任，母親從不解、不捨轉變為欣慰、驕傲，見證女兒成長的故事；而女兒煨煮魚湯、照顧客戶的本事，一點一滴皆傳承母親守護家人的方式。

台壽總經理莊中慶說，保險的意義，就是提供客戶最及時的依靠與守護；保險不只是一份事業，更是一輩子的承諾，家庭與社會安定的力量，台壽藉由這部影片，向每一位保險顧問致敬，更要尋找具備待客如親DNA的新世代，成為台壽「自家人」。

「自家人，真好」故事原型來自於台壽保險顧問們，從內部海選徵件與保險顧問的深度訪談，募集上百件溫暖感人的故事與反饋，讓影片更貼近保險顧問的真實生活。

台壽今年七十五周年慶除了推出年度徵員影片，也攜手素有漫畫諾貝爾獎美譽的「日本國際漫畫賞」金賞及銅賞得主韋蘺若明及凱子包，「畫」說更多台灣人壽保險顧問與保戶間的暖心故事，以網路短篇漫畫與年輕世代分享。