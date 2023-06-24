刷卡額度 臨時調高有撇步

疫情解封，國人掀起旅遊熱潮，但也因通膨仍處高檔、墊高旅遊成本、開銷超乎預期。一家大型銀行信用卡部一級主管指出，近期有許多民眾不得不臨時調高信用卡額度，而且申請調高的額度，從一年多前僅約二十至三十萬元，解封後，信用卡調高額度攀升至八十至一百萬元。

銀行為此提醒民眾，想調高信用卡額度，需注意兩大事項：小資卡戶若想臨時調高額度，建議找往來頻繁的主力銀行，較容易申請通過；若是頂級卡戶，則建議維持基本額度、以防被盜刷，但有緊急需求則當下致電銀行、申請臨時調高額度。

因應旅遊旺季，萬事達卡也發布統計數據，反映通膨墊高旅遊成本的現象。萬事達卡「台灣旅遊趨勢關鍵洞察」報告指出，有高達百分之六十四民眾表示，國門開放後的旅費規畫較疫情前顯著增加，百分之三十五點三民眾每次出國旅費漲幅超過一萬元。有百分之四十二點五受訪民眾不僅想要增加未來出國旅遊次數，同時也想增加每次出國旅遊的天數。

倘若在海外旅遊，臨時碰到信用卡額度不足問題該如何解決？該主管指出，可直接撥銀行客服中心申請調高額度。她舉例，自己數個月前深夜二點半就被自家的客服人員給叩醒，一個客人在巴黎要買LV名牌包，臨時發現額度不夠，她接獲通報後立即詳細檢閱所有資料並下達指令，且放行三百萬元的高額度，前後僅花費十五至二十分鐘時間，而不是一般以為至少要等數小時，甚至是大半天。

該信用卡部一級主管提示教戰策略：找平日往來較頻繁的主力銀行，較有機會獲得放行。以一口氣放寬二百、三百萬的臨時調高額度為例，這位主管說明，並非每個客戶打來，都能臨時被放行這麼高的額度，銀行要先調查客人的資歷，包括和銀行來往幾年？存款多少？繳款是否正常、作什麼用途？在自家銀行的房貸餘額還有多少、申請調高這麼高額度要買什麼？

銀行也怕申請不實的調高額度是拿去洗錢，因此會詳細審閱上述內容，因此建議民眾致電平日往來頻繁的主力銀行，較有機會快速申請到高信用卡額度。