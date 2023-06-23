公股行庫高層 遍布「一銀人」身影

八大公股行庫高層人事近幾年異動頻繁，其中多位獲高層關愛眼神的董事長、總經理有一個共同點，就是都來自第一銀行，讓一銀儼然成為國內公銀董總的搖籃。

盤點八大行庫高層人事，一銀總經理李嘉祥是從一銀基層行員做起，另外包括兆豐金控總經理蕭玉美、彰化銀行總經理周朝崇、合庫金控董事長林謙浩、以及將出任台銀總經理的施瑪莉也都是「一銀人」。此外，高雄銀行董事長鄭美玲，也是一銀體系出身。

其中蕭玉美曾任一銀布里斯本分行經理、周朝崇在一銀除長年主掌人事，擔任一銀柬埔寨分行經理時更因赫赫戰功而有「金邊王」封號；剛換跑道的林謙浩，先前也是從第一金總經理轉任台企銀董事長。

至於施瑪莉的人事，據了解是由台灣金控董事長沈榮津「欽點」。施瑪莉在一銀除了財富管理業務，也督導大台中地區分行，因此十分熟稔中部的業務、和客戶關係良好，讓同樣熟悉產業的沈榮津留下深刻印象，因此在台銀總經理懸缺四個月後，把從一銀副總任內退休的施瑪莉找回來擔任台銀總經理。

金融圈人士說，目前行庫高層遍布「一銀人」的蹤跡，其實過往也有類似的情形，不同的是當時則是以台銀為主。從二○一八至二○二○年，台銀多位高階經理人轉赴其他行庫出任董總，其中「高峰期」是二○一九年六月，包括台灣金副總蔡麗雪調升一銀總經理、現任土銀董事長謝娟娟也在當時從台銀副總調升土銀總經理、台銀副總黃瑞沐則調升彰銀總經理。此外，台灣金副總張鴻基在二○一八年轉任彰銀總經理，第一金控董事長邱月琴也來自台銀， 二○二○年從台銀總經理升任第一金董事長。

而這些一銀人轉赴其他行庫更上一層樓，也展現不少戰功。例如彰銀總經理周朝崇和合庫金董事長林謙浩，在離開一銀之前，分別為一銀副總、第一金總經理，林謙浩能從台企銀董座升任合庫金董座，在台企銀交出亮眼的獲利成績可說是重要關鍵之一。

周朝崇赴彰銀後，則成為彰銀董座凌忠嫄的得力助手，帶動彰銀業績突飛猛進，凌忠嫄屢屢對外盛讚周朝崇，在周赴彰銀不久之後，凌忠嫄當面感謝邱月琴「割愛」，邱則回說，「何止是割愛，等於割肉呀。」由此可看出兩位董事長對周朝崇的肯定。