華南銀行美元優匯定存再加碼 1年期享年息5%
華南銀行5月推出「新美利美元優匯定存專案」，獲得客戶廣大好評與迴響，為提供客戶更多樣化存期選擇，加碼再推出1年期美元定期享年利率5%之優惠，原專案其他優惠內容維持不變。
華南銀行表示，專案包括多項優惠。優惠一：3個月期美元定存年息4.35%、6個月期美元定存年息4.60%、1年期美元定存年息5.00%。
優惠二：臨櫃結購美元定期存款，享賣出牌告匯率3.5分減碼優惠。
優惠三：臨櫃新台幣定存中途解約轉存美元定存，可享利息不打折。
以客戶結購美元1萬元定存舉例來說，華南銀行的「新美利美元優匯定存專案」，不論個人戶或企業戶，只要是以新台幣結購美元 、其他外幣存款換匯或從其他行庫匯入美元皆可承作。
此外，若以華南銀行新台幣定存臨櫃辦理中途解約轉美元定存，還可享解約利息不打折的優惠，專案活動期間只到2023年8月15日，有意願者不防好好把握本次優惠機會，並隨時注意華南銀行官網資訊。
雖然美國聯準會6月宣布暫停升息，但美元仍維持強勢格局，民眾可把握時機將資金轉進美元存款，享有相對穩健利息收益，但仍須注意匯率走勢，避免日後轉換回新台幣或其他幣別所可能產生之匯率兌換風險，建議留意市場走勢並分批布局美元資產為宜 。
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