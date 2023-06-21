瞄準中國解封商機 萬事達卡攜手支付寶推出新服務

國際發卡組織萬事達卡疫後再有新布局。在中國大陸入境政策持續開放以及旅遊活動將全面恢復之際，萬事達卡今日宣布與螞蟻集團旗下數位支付平台支付寶共同推出全新服務，爭取中國疫後商旅新商機。

萬事達卡跟螞蟻金服雙方在2019年已達成合作夥伴關係，推動更強大的數位支付解決方案，透過更便捷、安全的方式，使國際遊客能夠在身處中國大陸時像本地民眾一樣進行手機掃碼支付。萬事達卡表示，持卡人只需在支付寶數位錢包綁定自己的萬事達卡信用卡或Debit金融卡即可，不用再做繁瑣的設置或預付帳號儲值。

根據萬事達卡經濟研究所日前發布的第四期年度旅遊報告「2023年旅遊產業全球趨勢，全球旅遊業正持續復甦：在高收入消費者的帶動下，休閒旅遊2023年3月的預訂量較2019年同期成長約31%。受這一趨勢影響，萬事達卡預計，包括中國大陸在內的一系列全球熱門旅遊目的地都將受益良多。

螞蟻集團大中華區國際業務總經理李詠詩表示，此次支付寶與萬事達卡拓展合作並推出全新服務，不僅能夠改善入境國際遊客的旅遊體驗，在全球旅遊持續復甦的大背景下，也為支付寶開放平台上的廣大商戶帶來更多的海外商機。

受益於萬事達卡與支付寶的此次合作，中國覆蓋面最廣、最便捷的支付方式終於向國際遊客開展。而廣大商戶特別是各類微型企業也將迎來新的發展機遇。

值得一提的是，交易的背後，是萬事達卡強大的支付平台「萬事達卡支付閘道服務」（Mastercard Payment Gateway Service）的保障，將使無論商戶規模如何、交易發生在何方，支付都能夠被輕鬆受理。

萬事達卡全球執行副總裁兼大中華區總裁常青表示，此次與螞蟻集團的進一步合作，再次深化萬事達卡對中國市場的長期承諾，且隨著出行和旅遊業的逐步恢復，攜手支付寶助力全球萬事達卡持卡人，令客戶無論商務差旅還是休閒出遊，都能夠在中國大陸享受到安全、便捷的支付體驗。