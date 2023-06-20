新光盃熱門街舞大賽20周年 主題曲挑戰最高得5千元禮券

由新光金控（2888）子公司新光人壽舉辦的「新光盃熱門街舞大賽」今年正式邁入20周年，廿年前，街舞在台灣還是大眾陌生的街頭次文化，新光以一己企業之力，提供熱愛街舞的年輕朋友切磋舞技的正式舞台，為國內首家也是唯一長期獨資舉辦熱門街舞比賽的私人企業，隨著時代不斷創新求變，至今已成為國內最具指標性的專業級街舞大賽。今年將於7月29、30日展開初賽，9月2日進行決賽。

2023年是AI新時代，新光盃熱門街舞大賽跟上科技熱潮，運用人工智慧生成技術打造20周年紀念單曲，輕快曲調搭配活力歌詞，相當能代表新光盃鼓勵年輕朋友勇敢逐夢、舞動精彩的精神。主辦單位同時會將20周年紀念單曲提供給參賽者及民眾作為編舞使用，期待看到參賽者們發揮創意的精彩舞蹈，而民眾只要拍攝用主題曲跳舞的影片上傳到IG，HASHTAG「新光盃20周年AI主題曲挑戰」，貼文讚數最高前三名最高可得5000元摩斯漢堡禮券，這也是新光盃繼2022年推出台灣街舞圈第一個公益關懷NFT後又一創舉。

去年新光盃運用公益NFT投入偏鄉街舞推廣，聘請專業師資前進校園免費教授街舞課程，包含花蓮玉里教會、玉里千禧教會、全人更新協會-悠地亞、中華民國合家歡協會、澎湖七美鄉西湖村等地，提供偏鄉青少年學習專業街舞與表演的機會。為歡慶新光盃20周年，將擴大舉辦20場偏鄉街舞推廣活動，讓更多潛力青少年也能有追求夢想的機會，促使街舞文化在國內持續深耕茁壯。

「新光盃熱門街舞大賽」持續創新，透過推廣街舞文化連結世界，2017年起增設國外參賽獎金，鼓勵得獎者出國比賽，幫助台灣舞者勇敢躍上國際舞台；疫情解封後恢復外籍師資擔任評審，將國際視野引進台灣。因應2024巴黎奧運將霹靂舞正式列為比賽項目，2021年起新增霹靂舞Battle 1 On 1賽事，期盼選手提前暖身迎接國際大賽，冠軍採合約按月給付方式提供獎金，希望減輕舞者日常生活開銷的壓力，在國際運動賽事發光發熱。

新光人壽落實ESG，響應聯合國永續發展目標(SDGs)，積極發揮社會影響力，關懷偏鄉弱勢及青少年族群，除推動保險教育、深耕產學合作，也透過許多方式培育青年學子，打造全齡共享的逐夢舞台，包括每年定期舉辦的「新光盃熱門街舞大賽」、「全國繪畫比賽」、「新光盃魔術方塊大賽」及「新光電競親子營」等活動，在各年齡層均獲得熱烈迴響，期盼全民都能持續透過新光的豐富活動，培養屬於自己的興趣，熱愛生命、勇敢追夢，實現新壽60周年「有光在，實現每個期待」的品牌精神。