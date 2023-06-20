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玉山攜海生館推動「海龜保育計畫」 共同守護珍貴海龜

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
玉山金控連續5年攜手海生館推動「海龜保育計畫」，玉山志工與熱心民眾參與經救傷醫療後之海龜野放行動。業者提供
玉山金控連續5年攜手海生館推動「海龜保育計畫」，玉山志工與熱心民眾參與經救傷醫療後之海龜野放行動。業者提供

玉山金控長期關注永續海洋以及生物多樣性保育，已連續5年攜手國立海洋生物博物館推動海龜保育計畫，執行友善海龜、救傷醫療、生態教育等行動方案。日前舉辧海龜野放活動，總計2019年至2023年計畫期間累計收容醫療海龜81隻，其中10隻經救傷醫療後已經康復並成功完成野放，成果獲各界認同與肯定。

本次野放為瀕臨絕種的綠蠵龜，為熱心民眾於屏東小琉球天福漁港通報，發現時海龜身上纏繞許多廢棄網具、右前肢被魚鉤鉤傷，收容醫療過程更發現海龜體內有尼龍繩、線繩等人造物，經過海生館收容與專家細心照護後已適合野放回歸海洋。野放當天除海生館、海巡署外，玉山志工也和11組家庭共46位民眾熱情響應，於墾丁後壁湖保育沙灘進行，一同見證海龜重回海洋懷抱的時刻。

此外，為了提升民眾對海洋永續與海龜保育意識，該計畫也包括校外教學課程、海角秘境生態行活動，邀請學校團體、社福單位、親子家庭參加，內容有參觀海龜收容中心，透過近距離觀察海龜在人工環境中的收容照護情形、海生館獸醫師講解遇到海龜擱淺、受傷時應如何處理、親子互動手作課程、淨灘環保等，計畫以來已有近2,000位民眾參加體驗，期望讓社會大眾瞭解守護環境與海洋生物的重要性。

玉山投入及支持海生館海龜保育計畫，並號召更多民眾能參與這個重要且有意義的活動，全世界現存7種海龜，臺灣海域就有5種，只有不斷透過海洋環境教育和宣導，才能逐漸改變態度並深化到平日生活中，達到保護珍貴的海洋生態與生物。除了此計畫外，玉山也以實際行動響應國內各項永續活動，包括支持臺灣黑熊、北極熊、蝴蝶等瀕危物種保育，並於2022年主動加入TNFD(自然相關財務揭露)工作小組，將永續金融擴及更廣泛的自然環境與生物多樣性，期望為美麗的臺灣與永續的地球盡一份心力。

海龜 玉山金控 野放

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