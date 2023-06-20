黃金博物館驚傳弊案 央行出借4.7億元的大金磚安全嗎？官員回應了
媒體報導，新北市瑞芳區黃金博物館驚爆弊案，全館遺失物品達330件，最令外界關注的是，黃金博物館著名的鎮館之寶「大金磚」，是中央銀行簽約出借給館方展示，目前市價逼近4.7億元，近期館內遺失大量物品，令外界憂心這塊大金磚有沒有可能遭到調包，安全是否無虞？
對此，央行發行局局長鄧延達今（20）日指出，「除了每年例行性的查訪外，聽說此一事件，我們立刻派員去查訪，確認金磚『如假包換』，請大家不用擔心。」
受到俄烏戰爭等地緣政治風險升溫，以及全球通膨嚴峻影響，近年來國際金價持續飆高，目前約在每英兩1,950美元，若以新台幣匯率30.86元估算，這塊重達220公斤的大金磚，目前市值逼近新台幣4.7億元。
據悉，黃金博物館的鎮館之寶「大金磚」，為館方與央行簽約借來館內展示，鑄有中央印製廠的廠徽，供民眾參觀及觸碰拍照留念。
為了防盜，館方訂製強化防彈玻璃框將大金磚罩住，左右兩側各有一孔洞，可讓民眾伸手觸摸大金磚，自2004年11月開館至今，都有24小時保全監控及紅外線偵測，監視器更連線至金瓜石派出所，預防大金磚被竊取。
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