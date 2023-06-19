北富銀「財管2.0」服務正式上線 提供國際私銀等級財管服務

台北富邦銀行繼日前獲金管會核准辦理「高資產客戶新財管方案」後，今（19）日正式宣布服務嶄新上線，將發揮強力的鑽石專家團隊、可靠穩健的風險管理機制、豐富完整的境內外商品資源等三大優勢，為高資產客群量身訂製全方位資產管理方案，透過國際私銀等級的優質產品與服務，協助客戶達成有形資產與無形價值的傳承。

北富銀執行副總吳薏菱表示，高資產客戶需求往往相對多元複雜，如何整合客戶個人、家庭與企業的全面性需求，進而提出全方位解決計畫，完善資產布局及世代承續，是經營這群客戶的關鍵成功因素。北富銀早在2018年就洞察高資產客群的需求缺口及發展潛力，特別與擁有兩百多年歷史的國際私人銀行瑞士隆奧銀行(Lombard Odier)策略合作，聚焦高資產客群需求，以匯聚各界專家菁英的鑽石團隊，運用獨特的整合性生態圈服務平台，結合富邦集團內的豐富資源，提供融合國際視野及本地資源的優質財富管理服務，協助達成資產管理、世代傳承及企業永續等多元目標，成功打響「富御恆傳」私人銀行服務品牌，成為許多高資產家族最信任的金融夥伴。

北富銀組建的鑽石團隊由15年以上服務經驗的資深客戶經理領軍，配備包含信託、稅務、市場研究、保險及投資等各領域專家顧問，可為客戶提供客製化且多面向的綜合性解決方案。服務團隊不僅要接受來自國內外專業金融教育機構的嚴格訓練，依台灣金融研訓院制定之高資產財富管理人才職能地圖，完成高資產財富業務應具備之職能及專業知識課程外，每年更需與時俱進進行最新市場趨勢、法規及理財工具應用等培訓，並加強國際反洗錢、反貪腐等風險控管相關訓練，以協助客戶在風險可控的前提下，滿足其資產保值、企業發展、家族傳承、世代接班等多重目標。

北富銀另一優勢，就是擁有成熟穩健的風險控管能力，可為高資產客戶提供值得信賴且長遠的服務體驗，不僅在投資前中後每個重要環節，均設置有科學化且客觀的管理機制，能通盤考量資產配置的可見風險、潛在風險、地域分散、資產類型分散等立體風險因子，提高收益與風險平衡性，內部管理上更致力強化公平待客及公司治理，借鏡國外金融監理作法主動建立「高資產理財業務責任地圖」，明訂高階管理階層應簽署責任聲明書，使各職能負責人員清晰瞭解其職務範圍以落實當責，實現永續金融與誠信經營的承諾。

為滿足高資產客群投資多元需求，北富銀持續開發創新專屬商品，針對大中華區華人與國際投資者之理財需求，提供更豐富的配置選擇。在新商品開發策略上，考量當前市場趨勢及客戶投資偏好，北富銀表示將先著重於海外債券類型的拓展。目前北富銀架上已有超過100檔、跨足16種產業的專業投資人限定之海外債券標的，現在則會新增加無信評評等限制債券，將精選資產負債表較強健或營運前景可期之標的，如墜落天使債(Fallen angel bond)、新興市場主權債等債券商品，後續也會每月新增超過10檔優質債券標的，提供客戶直接參與國際金融市場的機會。此外，北富銀預計今年底前將陸續推出自行設計發行、專為高資產客群量身打造的外幣結構型金融債券，並計畫引進私銀等級私募基金、國際級主題私募股權基金，滿足專業投資人多元布局需求。