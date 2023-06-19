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年年新設海外據點 一銀老總李嘉祥下一步：再探新南向市場

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

第一銀行總經理李嘉祥在2022年9月中就任，擁有海外市場豐厚經驗的他一上任喊出「年年新設海外據點」。李嘉祥說，2023年初德國法蘭克福分行開業、2024年規劃在美國子行下設一個放款辦公室（Loan Production Office, LPO），下一步則劍指新南向市場。

第一銀目前在全球16個國家設有42個分支機構，在國銀分支機構排名中位居第四大，僅次於中信銀218個分支據點、國泰世華銀69個點及上海商銀60個點。

李嘉祥說，全球海外市場布局需看台商動向、當地景氣和未來發展規劃，明年初美國子行的南加州安大略市設立「放款辦公室」將會開幕，一銀去測試這樣商業模式若可行，就可以變成一個分支機構。

下一步則啟動規劃評估新南向市場，他說將以人口紅利、台商較多、具發展潛力等三大條件，去評估新南向18國中，再新設據點或辦事處的可行性，暫時不考慮參股或併購當地分行。

目前一銀在新南向18個國家中，已布局了十個國家，包括香港、新加坡、泰國、印尼、菲律賓、越南、柬埔寨、緬甸、寮國及澳洲均設有分行或辦事處。

若要符合人口紅利、台商多又具發展潛力，可能僅剩印度和馬來西亞，李嘉祥說，馬來西亞尚未規劃設辦事處。

第一銀行 新南向 馬來西亞

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