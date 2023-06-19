業界首家中壽推多國語言翻譯服務 新住民金融溝通零障礙

你有新住民的鄰居、親友、同事嗎？根據移民署最新統計，截至 2023年4月，台灣已有超過58萬的新住民，若再加上新住民子女則人數已突破100萬，佔全台人口近6%，是台灣大家庭的重要成員，為少子化、高齡化的台灣社會注入經濟與文化的新能量。

中國人壽（2883）以前瞻觀點，致力於滿足多元社會的多樣需求 ，設身處地同理並關注新住民權益，領先業界 與「台灣新住民家庭成長協會」合作，成為首家推出多國語言翻譯服務的壽險公司 ，協助消弭新住民在金融保險資訊上的溝通障礙，金融友善再升級。

根據內政部最新「新住民在台生活狀況調查」指出，新住民的中文聽說能力優於讀寫， 在提供新住民資訊與服務管道時，透過母語、聲音、影像方式傳達，將優於書面文字表達；因此中壽與「 台灣新住民家庭成長協會」合作，提供越南語、馬來語、泰語、印尼語、緬甸語、菲律賓語、日語、韓語及英語等九國語言翻譯服務。

當新住民有保單諮詢、保費繳納、 保單貸款、理賠申請、通訊地址或契約變更等相關需求時，可來電免付費服務專線 0800-098- 889 預約，透過協會多國通譯員的親身口譯，讓新住民客戶能夠以自己的母語溝通，充分了解 自身相關權益。

此外，中壽全台客服中心亦配置多國語言翻譯機，讓第一線服務同仁得以即時為新住民客戶提供協助。

中壽面對日趨多元的社會需求，持續導入弱勢族群金融友善服務 ，積極實踐「公平同理，待客如己」的理念，領先業界首創身障者專屬綜合險、設計供視障者使用的點字版保險商品 簡介、為聽障者建置手語翻譯服務，無障礙網頁專區與「中壽 i 生活」保戶 APP 雙平台亦皆 獲無障礙檢測認證，與時俱進打造更為平等友善的金融服務環境。

中壽表示，未來將秉持「愛與關懷」企業精神，以實際行動朝向共容、共融、共榮的永續共好願景邁進，致力成為台灣最受推薦和信賴的壽險公司。