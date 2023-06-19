快訊

美國務院：布林肯今日下午4:30會見習近平

被黃子佼爆碰毒 阿雅發聲明「將拿起法律武器」

女高中生農場實習爆重傷 右掌遭切割機捲入輾碎送醫截肢

業界首家中壽推多國語言翻譯服務 新住民金融溝通零障礙

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
中國人壽提供新住民友善的翻譯服務，協助新住民享有溝通無礙的金融保險服務。圖/中國人壽提供
中國人壽提供新住民友善的翻譯服務，協助新住民享有溝通無礙的金融保險服務。圖/中國人壽提供

你有新住民的鄰居、親友、同事嗎？根據移民署最新統計，截至 2023年4月，台灣已有超過58萬的新住民，若再加上新住民子女則人數已突破100萬，佔全台人口近6%，是台灣大家庭的重要成員，為少子化、高齡化的台灣社會注入經濟與文化的新能量。

中國人壽（2883）以前瞻觀點，致力於滿足多元社會的多樣需求 ，設身處地同理並關注新住民權益，領先業界 與「台灣新住民家庭成長協會」合作，成為首家推出多國語言翻譯服務的壽險公司 ，協助消弭新住民在金融保險資訊上的溝通障礙，金融友善再升級。

根據內政部最新「新住民在台生活狀況調查」指出，新住民的中文聽說能力優於讀寫， 在提供新住民資訊與服務管道時，透過母語、聲音、影像方式傳達，將優於書面文字表達；因此中壽與「 台灣新住民家庭成長協會」合作，提供越南語、馬來語、泰語、印尼語、緬甸語、菲律賓語、日語、韓語及英語等九國語言翻譯服務。

當新住民有保單諮詢、保費繳納、 保單貸款、理賠申請、通訊地址或契約變更等相關需求時，可來電免付費服務專線 0800-098- 889 預約，透過協會多國通譯員的親身口譯，讓新住民客戶能夠以自己的母語溝通，充分了解 自身相關權益。

此外，中壽全台客服中心亦配置多國語言翻譯機，讓第一線服務同仁得以即時為新住民客戶提供協助。

中壽面對日趨多元的社會需求，持續導入弱勢族群金融友善服務 ，積極實踐「公平同理，待客如己」的理念，領先業界首創身障者專屬綜合險、設計供視障者使用的點字版保險商品 簡介、為聽障者建置手語翻譯服務，無障礙網頁專區與「中壽 i 生活」保戶 APP 雙平台亦皆 獲無障礙檢測認證，與時俱進打造更為平等友善的金融服務環境。

中壽表示，未來將秉持「愛與關懷」企業精神，以實際行動朝向共容、共融、共榮的永續共好願景邁進，致力成為台灣最受推薦和信賴的壽險公司。

新住民 中壽 壽險公司

延伸閱讀

印尼音樂節解鄉愁 彰化田中小鎮新住民擺市集賣家鄉味

影／侯友宜民調落居第三 朱立倫：應調整腳步重新出發

移民署安排新住民家庭學包粽子 也宣導家暴零容忍

新住民畢業西瓜傳情、總統教育獎得主畢業 嘉市8所國中畢典創意溫馨

相關新聞

國泰世華銀首席經濟學家：日圓Q4可能由貶轉升 看好日股投資

對於日圓匯率的走勢，國泰世華銀首席經濟學家林啟超分析，倘若美國九月份利率政策更明確時，將更加明朗，甚至日圓有可能不但由貶...

泰山前總裁詹仁道以「誠」字 贈新董座劉偉龍

泰山（1218）今（19）日發出新聞稿，提到泰山新任董事長劉偉龍首次與台北員工面對面溝通，除了向員工自我介紹，澄清數月來...

國泰首席經濟學家林啟超：下半年新台幣有升值壓力 但慎防這風險

國泰世華銀行今（19）日舉行「2023下半年經濟展望與金融情勢」，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，過去長期以來，新台...

一銀總經理李嘉祥：今年營運成長目標設定在4%至6%

一銀總經理李嘉祥去年9月上任至今快滿1年，對於下半年的營運，李嘉祥在接受媒體訪問時指出，今年營運成長目標將設在4%至6%...

公股幸福企業領頭羊 一銀破百萬年薪員工超過6成

真是幸福企業！第一銀行總經理李嘉祥表示，第一銀行薪資福利待遇的水準，在金融同業中算是領導族群，經統計2022年底，年薪破...

談當前房市 一銀總座李嘉祥：量縮價緩跌

中央銀行上周四（15日）理監事會議祭出第五波選擇性信用管制，限縮特定地區第二戶房貸成數最高7成，對此，第一銀行總經理李嘉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦