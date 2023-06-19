三信商銀改選在即 板信劉家插旗

三信商銀將於廿七日改選，知情人士透露，寶佳集團少東林家宏先前已賣掉部分三信持股，但買家並非三信最大股東、董事長廖松岳，而是同樣是信合社改制的板信商銀大股東劉炳輝家族。此舉形同為三信引進新的大股東，成為三信商銀廖家等原始股東的「隱憂」，是否會埋下經營權之爭的種子，成為金融圈矚目的焦點。

接近寶佳集團人士指出，林家宏原本透過和築投資持股三信商銀百分之九點六七，逼近大股東適格性門檻，一年多前在金管會出面要求下賣股，加上寶佳集團被捲入勞退基金內線交易的糾紛，因此和築投資去年底持股三信的比重降至百分之四點九四，今年以來繼續賣股；據了解，和築目前持股只剩不到百分之四。

劉炳輝家族在接手林家宏持有的三信商銀持股後，板橋劉家家族相關的富景投資以百分之四點七四的持股比重，在去年底已躍居為三信的第三大股東，緊追和築投資之後。

引人關注的是，富景投資除了是三信的第三大股東，若檢視板信商銀的前十大股東名單，富景投資更以持股百分之十一點○二，高居板信商銀的第一大股東，因此同時都是板信、三信的大股東。

三信商銀改選在即，這次應選席次包括三席獨董在內共有十五席。知情人士指出，選前除了寶佳集團之外，板信劉家也出動板信經營高層出面爭取三信主要股東、中纖集團大股東王貴賢支持；王貴賢由名下的宇暉投資持股百分之二點○九，為三信商銀第六大股東，但王貴賢仍決定支持三信董事長廖松岳陣營。

消息人士表示，儘管這次改選廖松岳面臨寶佳和板信的挑戰，但仍贏得多數股東支持，在席次談判上有堅實後盾。因此公司派上個月和寶佳集團、板信商銀劉家談妥席次分配，除了三席獨董都由廖松岳指派，其他的十二席董事也握有八席，掌握三分之二絕對多數。

不過，寶佳集團與板信劉家這次所分配到的四席，和兩陣營合計持有近百分之十的股權，依舊引發外界高度關注，同時也讓三信商銀廖家等原始大股東感覺「芒刺在背」，未來三信商銀是否可能爆發經營權之爭，將成為市場關注焦點。