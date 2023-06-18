民眾臨櫃領錢回家變假鈔 合庫銀：交由司法調查

合作金庫銀行景美分行日前傳出，有民眾臨櫃提取10萬元現金後，卻發現有其中59張千元鈔為玩具假鈔，合庫銀今（18）日發出聲明表示，全案已進入司法程序，將全力配合調查。

合庫銀行表示，「本行景美分行行員交付客戶所提領的現金款項，現鈔均於客戶目視下辦理驗鈔及點鈔確認作業，故無客戶指陳之情事。另本案已進入司法程序，本行將全力配合調查」。

據媒體報導，該案是發生在上月8日，有民眾在合作金庫銀行景美分行，提領10萬元現鈔作為工程款項，5月29要付錢時，發現100張千元鈔中，竟有59張是玩具假鈔，民眾強調該批鈔票至領取後就放置公事包內，連蓋有銀行章的封條也沒拆。

民眾後來前往警局提告詐欺，而調閱銀行監視器後，發現僅拍攝到行員背部，根本拍攝不到桌面與鈔票，民眾還控訴當時行員也沒叫他當面清點，只要他看點鈔機的數字。

不過合庫表示，分行行員在交付現金款項時，現鈔都是在客戶的目視下，辦理驗鈔及點鈔，並沒有客戶所指稱的情形，並強調此案已進入司法程度，將全力配合調查。