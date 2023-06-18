開發金募資 規模估300億 董座為沒發股利道歉

開發金昨（17）日召開股東常會，通過長期資金募集案規模上限約300億元，以因應長期策略發展如對外併購、引進策略投資夥伴等，以利增資後強化競爭力及提升營運效能。

股東會通過授權後，開發金未來一年內如需要即可機動進行且不排除採私募方式，以利高效募資與股價穩定。

七家上市櫃公司選在昨天端午節連假補班日開股東會，金融股是開發金獨家召開。

受到去年美國鷹派升息資本市場動盪、股債雙殺衝擊，多數金融股股利欠佳不如預期，甚至發不出股利，因此股東會掀起道歉風，昨天開發金股東會也一樣。

首次主持股東會的開發金董事長黃思國，一開場就為了開發金去年有獲利但卻礙於其他權益減損無法發股利，向股東表示「抱歉，讓大家失望了」，之後股東針對特別股也沒發股利提問，財務長黃碧玲也向股東道歉。

開發金總經理龐德明（Stefano Paolo Bertamini）表示，去年市場波動劇烈，經營挑戰大，今年雖各國貨幣緊縮政策緩和，但利率維持高檔，預期全球貿易仍會持續放緩至少半年，台灣除疫後解封有利民間消費，企業庫存去化牽動投資步調，因此，台灣經濟成長恐怕將會較前兩年放緩，開發金仍將持續以達到雙位數的股東權益報酬率（ROE）、並且成為業界領先公司為目標不變。

開發金股東會並討論通過長期資金募集案，規劃將以上限25億股的普通股或特別股現金增資，進行公募或是私募，股東會通過授權日後有需要經營團隊即可辦理。

以開發金近期均價在12至13元間概算，募資規模可達約300億元。

開發金表示，長期資金募集是為強化財務結構及因應公司長期策略發展所需的多項用途，如對外併購、引進策略性投資人等，股東會通過提案後未來一年內可隨時啟動。