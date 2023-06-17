獨／堵死受限戶應變金流 央行周五悄悄祭3道打房新禁令

央行繼周四理監事會議無預警宣布自然人第二戶購屋房貸最高成數降為7成後，央行周五再悄悄向全體國銀指示三道打房新指令。其中央行雖沒有在理監事會議宣布對豪宅貸款的新措施，但已在周五最新函示中，對全體國銀再下達豪宅（高價宅）貸款「緊箍咒」，未來豪宅戶向銀行進行增貸必須簽下「切結書」，保證未將資金用於新購屋用途，否則一旦銀行被金檢查到將被處罰。

央行周五透過函示向全體國銀宣達的打房新禁令，主要有三大項，包括：1、不論是第二戶房貸或豪宅，辦理轉貸或增貸時，銀行一律必須要求借戶簽「切結書」，保證資金不是用於買房；2、增訂新要求，銀行撥款時，須二度檢視貸款人是否「一次買兩房」，不能僅申請時確認一次就完畢；3、倘若借款戶購買的房屋屋齡太高，則不能用一般房貸，必須視同土地貸款。

國銀業者周五收到央行函示最新不動產放款業務辦理作業指引所下達的最新三大禁令之後，掀起一陣熱議，認為央行這次打房的力道不輸先前，且理監事會議提出的全面降低二戶房貸最高成數新措施之外，其實央行仍非常質疑現行的銀行房貸業務辦理實務，仍有投資客應變的融通空間，因此這次再出重手，把這些金流空間全「堵死」。

國銀房貸主管對此說明，原先央行對豪宅戶的增貸或轉貸，只要求自撥款日起3年內辦理增貸或轉貸者，只能就還款金額超過本金平均攤還部分，以及原貸金額未達新規定貸款成數上限差額部分辦理增貸，例如豪宅貸款最多只能貸4成：「之後並沒有要銀行去追蹤用途！」

但這次則要求銀行，必須要求客戶簽下切結書，包括切結書必須約定「違約條款」，例如全額收回客戶貸款，倘若銀行沒照作，在金檢被發現將被懲處。

銀行業者對央行上述的新禁令解讀，央行這次對第二戶祭出最高成數全面降至7成的打房新管制令之外，因為評估受限戶可能會採取一些變通方式來增加融資額度，因此在最新規範中，已全面把這些路給堵死，而且連同台北市房屋總價金額超過6000萬、其他縣市超過4000萬的豪宅或第三戶貸款戶，也全面再上緊箍咒。

至於以往銀行只要在客戶上門申請貸款時認定有一戶或二戶房貸即可，現在則不行。

行庫房貸主管分析，先前有不少借款戶一次買兩戶，由於銀行只有在受理時確認名下是否有房貸的狀況，因此借款戶也利用不同銀行在撥款上的時間差，至少有一戶，甚至二戶都可以取得未受限成數（超過7成以上）的貸款，現在央行要求不只受理之始，撥款之前得再確認第二次客戶身分是否為受限戶，亦即名下是否已有房貸，才能撥款。

除此之外，金融圈也認為這次央行要求屋齡過舊的房屋，包括老舊公寓或是透天厝等，必須改適用土地貸款，儘管是為了打擊等都更或重建題材的投資客：「但也會打到自住戶！」

尤其是預算有限的購屋族，在購買價格較低的老舊房屋時首當其衝，因為現在土融成數最高只有5成，倘若該貸款戶是無殼蝸牛，原本可拿到8成成數，現在將該規定，倘若銀行估價認為地上物已沒有多少殘值，那麼最高貸款成數恐怕只有5成，足足被降了3成，使借款戶必須再多出好幾百萬自備款。