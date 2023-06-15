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SOGO驚爆與國泰世華分手 律師：國泰世華可提撤銷仲裁訴訟與假處分

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導

遠東SOGO百貨聯名卡驚爆與國泰世華分手，合約即將在8月15日終止。律師認為，目前國泰世華能做的就是提起撤銷仲裁訴訟與假處分，來拚一把看是否能夠敗部復活，與SOGO進行協商。

國泰世華銀行與SOGO百貨合作發行聯名卡逾20年，先前SOGO百貨以仲裁聲請單方面通知國泰於8月15日中止策略聯盟合約。國泰世華不服，已向法院提出撤銷仲裁訴訟與假處分，但為延續合約，將換發CUBE卡接力，聯名卡合約是否中斷，交由法院做最後仲裁。

律師表示，此案件進行到此，目前國泰世華所做的決定也是正常的，因法院所做出的仲裁，基本上都是已確定的事情，如果想要撤銷仲裁結果，除非是違反仲裁精神、違反公序良俗或是強行規定之情事才有可能會進行撤銷，但在過去的實務經驗上，確實有撤銷成功的案例，只是說往往會比較困難，機率偏低。

因此，從法律的角度來看，此案件確實有頗高的難度，律師也說，但國泰世華也不能都不作為，畢竟除了要維護消費者權益外，也需要對背後股東們負起責任，因此從商業角度來看，國泰世華無非就是先行使自己的權利，提出撤銷仲裁案，爭取與SOGO持續協商的空間。

不過，律師也坦言，站在SOGO的角度而言，此案他是勝訴方，按照現在的法定程序走他並無損失，除非國泰世華能夠提出更好的方案來說服，這樣才能讓雙方能夠有繼續合作的機會。

國泰世華 SOGO 聯名卡

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