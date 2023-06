富邦勇士籃球隊三連霸P.League+總冠軍 富邦頒發3000萬激勵獎金

臺北富邦勇士籃球隊6月14日以4:2擊敗新北國王,成功奪下第三屆P.League+總冠軍!富邦金控發出破紀錄獎金,富邦集團及贊助商激勵獎金共計3,000萬慶祝勇士隊奪冠榮耀,旗下子公司更推出系列優惠活動,邀請全民同享「正向力量 成就可能™」的榮耀時刻。

富邦金控2014年起正式冠名勇士籃球隊,自2019年勇士隊已連續第四個完整賽季登上冠軍寶座,2020年富邦勇士隊參與加入P.League+,2021、2022、2023創下隊史首度三連霸,更是P.League+目前唯一冠軍球隊,正式迎來「富邦勇士王朝」!勇士隊例行賽面對新北國王3勝5敗,靠著豐富的季後賽經驗成功扭轉戰局,最終以4:2拿下P.League+第三屆總冠軍,再度實現「正向力量 成就可能™」品牌精神!

富邦金控長期投入臺灣職業籃球運動,除了共同推動P.League+聯賽創立,更致力於臺灣籃球的傳承及培育,並成功打造勇士隊成為朝亞洲指標性籃球隊前進、臺灣籃壇首屈一指的冠軍球隊。

富邦金控於2021年發起「Run For Green™」ESG倡議行動,從金融及非金融兩大層面發揮企業影響力,推動綠色轉型,為淨零永續目標努力,也致力發揮品牌影響力,以正向力量持續推動綠色賽事。富邦金控連續三年與富邦悍將棒球隊攜手舉辦「Run For Green™」主題日,此次勇士隊冠軍賽現場也推出「全員Run For Green™」主場活動,邀請現場球迷一起守護我們的地球。

此外,富邦金控2022年邀請陳金鋒、郭婞淳、林志傑擔任地球隊隊長示範永續生活,今年更進一步推出「全員Run For Green™」活動網站,號召更多民眾加入「富邦地球隊」,力行減碳任務,在生活中為地球善盡一份心力。凡今年底前於活動網站蒐集專屬的「Green Point」,就有機會獲得Gogoro電動機車、Garmin跑錶與三大隊長專屬限量贈品等多項好禮。

為感謝球迷支持富邦勇士籃球隊,富邦金控子公司推出一系列優惠慶祝活動,「富邦人壽健康邦」官方LINE推出P.League+勇士冠軍戰應援抽獎,活動期間將推播應援訊息,邦友只要完成當日互動(點擊分享),即獲1次抽獎機會(活動期間最多可累積10次抽獎機會),冠軍賽後隔日至冠軍賽後五日內再加碼5次抽獎機會;台北富邦銀行限量開放第二波申辦富邦勇士黑卡活動,包括新戶首刷禮、黑卡加碼促刷活動,以及台北富邦銀行奈米投4週年感謝祭優惠等;富邦產險舉辦快閃抽獎活動,網路投保汽車、機車強制險加碼抽勇士冠軍周邊商品;富邦證券開戶享台股驚喜手續費,至專屬網頁線上加開證券戶成交再送100 LINE points (6月30日前,限約定台北富邦銀行帳戶交割)。