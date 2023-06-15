國泰SOGO聯名卡異動 SOGO證實雙方合作將在8月16日終止

國泰世華銀行與SOGO攜手推出聯名卡超過 20 年，今日傳出信用卡權益將生變，對此SOGO今提出三點回應，並表示已依法向國泰世華行使合約終止權，故合約將自今年 8 月 16 日（零時零分起）終止。

SOGO就國泰世華與公司間聯名卡合作關係，做出如下說明。

1. SOGO 與國泰世華聯名卡於簽訂之時（前任經營者時代）並未載明合約效期，因此國泰世華認為本合約為萬年合約（即永遠無法終止），此與聯名卡的運作常理相違，因此本公司在履行 20 年後，提付仲裁，經中華民國仲裁協會仲裁庭作成仲裁判斷，認定本公司就雙方間合約有終止權。

2. 本公司已依法向國泰世華行使合約終止權，故合約將自民國 112 年 8 月16 日（零時零分起）終止。

3. 本公司與國泰世華互利互惠，未來也願意與國泰世華協商新的、公平合理的聯名卡合作關係，隨時歡迎國泰世華提出新的合作方案，同時未來亦不排除與其他銀行合作發行聯名卡。