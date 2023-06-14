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銀行數位帳戶祭好康！18歲新戶享3％高利 活儲5萬元內專屬優惠

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
永豐銀行數位帳戶－大戶DAWHO提供多元金融服務。示意圖／聯合報系資料照片
永豐銀行數位帳戶－大戶DAWHO提供多元金融服務。示意圖／聯合報系資料照片

永豐銀行數位帳戶－大戶DAWHO提供多元金融服務，因應今( 2023 )年起民法成年年齡下修，滿18歲即可自行開立銀行帳戶，永豐銀行表示，鼓勵年滿18歲且未滿20歲的DAWHO新戶及早儲蓄理財，下（7）月起提供新臺幣5萬元內、活儲利率3%；符合資格的DAWHO用戶則續享活儲、跨行提款或轉帳免手續費及信用卡現金回饋等優惠。

18歲登大郎開DAWHO 享3%活儲超優利

永豐銀行表示，DAWHO自2019年開辦上線，鎖定以年輕世代為主力客群，截至今年4月底累計開戶數已達142萬；因應民法成年年齡自20歲下修至18歲，年滿18歲即可自主開立銀行帳戶、申辦信用卡或理財投資等，自7月1日起至12月31日，DAWHO特別為未滿20歲的成年新客群提供開戶優惠，新臺幣活儲5萬元以內享3%優惠年利率、5萬至30萬元享最高1.5%活儲利率，協助新世代加速累積存款。

指定通路刷DAWHO卡 最高8%現金回饋

為貼近DAWHO客群追求數位體驗的新世代消費需求，永豐銀行指出，DAWHO信用卡持續拓展「樂、行、食、玩、學、家、寵」等消費通路，並於下月起新增Disney+數位影音串流平台、特斯拉電動車充電等指定通路，刷DAWHO信用卡消費累積現金回饋最高達8%。

善用DAWHO理財旅遊 安心保險輕鬆換匯

此外，DAWHO也可連結永豐行動銀行刷永豐信用卡投保「泰享出國海外旅綜險」，給予客戶最安心的旅遊保障；永豐銀行亦於今（14）日19時30分舉辦「DAWHO之夜」理財直播活動，分析如何掌握換匯時機點，協助客戶佈局下半年資產配置或安排海外旅遊計畫。詳細內容請連結永豐銀行官方網站、「大戶DAWHO」、「DAWHO優惠公告」或永豐銀行Facebook直播平台查詢。

永豐銀行 信用卡 消費 數位帳戶

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