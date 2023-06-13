全支付攜手好好證券 推出創新金融服務「電支雞」

電子支付公司「全支付」和全台第一家金融科技沙盒落地金融業者「好好證券」，今天共同宣布推出結合「電子支付」與「基金交易」的創新金融服務「電支雞」，使用者從帳戶開通到買基金，以及最後「扣款」、「買賣」都在全支付App上完成，為首家電支業者提供「一條龍」整合式服務。

業者表示，使用者只要在全支付開通「電支雞」服務，啟動「零錢存」功能，凡是在全支付所有合作通路消費付款，「超過百元」交易都會虛擬記錄「十位數零頭」。

換句話說，只要消費百元以上，系統就會自動幫使用者存零錢，直到虛擬記帳累積達300元，系統將依指示扣款、自動存基金。

舉例而言，若使用全支付App小額消費168元，系統會自動紀錄68元；若較大金額消費，例如家庭大聚餐花了9168元，電支雞也只會紀錄68元，當累積達300元，電支雞將會依使用者的約定，從全支付帳戶扣下300元投資基金；而「定期投」則適合具有投資理財規畫的使用者，可依照自身的能力評估，每月固定日期和金額，自動投資基金。

全支付總經理游金榮表示，註冊全支付連結銀行帳戶並透過全支付App直接進入好好證券頁面開立投資帳戶，完成電子支付帳戶綁定、授權扣款，依照用戶可承擔的風險等級，挑選投資標的，不需在平台之間轉換，就可輕鬆投資、管理和追蹤投資狀態。

好好證券總經理楊少銘指出，電支雞上線首波推出四檔基金，分別是國泰中小成長基金、景順全球科技基金、野村投信總代理的駿利亨德森平衡基金和先機環球動態債券基金，投資人可以依自己風險屬性和偏好挑選跟自己最契合的標的。

不管是投資新手還是老手，電支雞適合多數想要抗通膨追求長期穩健的投資人，尤其是月光族、上班族、忙碌族和手機族，就非常適合用電支雞輕鬆理財。