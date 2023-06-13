快訊

林飛帆退出立委選舉 民進黨北市黨部點名「他」可參選

媒體人曝調解內幕不撤文 林智堅律師發聲明「追究法律責任」

LINE Pay 嗶進中華賓士 消費滿額送 LINE POINTS１萬點

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

LINE Pay於中華賓士上線，即日起除中華賓士三大展示中心可見2.8米LINE Pay熊大店長獨家展出，6月30日前，在中華賓士下訂新車且以LINE Pay支付，單筆消費達10萬元更可獲得LINE POINTS 1萬點的高額回饋。

LINE Pay嗶進全台最大賓士授權經銷商中華賓士，讓用戶加速感受行動支付帶來的生活便利性，在支付與駕駛都能同享快捷與暢行的美好體驗。走進「隨星所向 Pay你同行」主題展區，將由2.8米LINE Pay熊大店長在明亮寬敞的展示中心迎接車迷，並以霓虹燈管裝飾展區，傳達車迷將在熊大店長的帶領下，感受賓士以車主需求為核心所帶來的智慧科技與豪華電能未來，如同LINE Pay致力為用戶打造的智慧便利支付生活。

歡慶LINE Pay服務新上線，即日起至6月底止，用戶於全台中華賓士新車展示中心下訂全車系新車，並使用LINE Pay支付定金，單筆滿10萬元即享LINE POINTS 1萬點回饋，立即享受LINE Pay行動支付帶來的便利與優惠。

「隨星所向 Pay你同行」主題展區也將巡迴三大展示中心，即日起至7月5日在中華賓士內湖旗艦展示據點，7月7日至8月2日在中華賓士台中展示中心，8月4日至8月31日在中華賓士關渡展示據點，車迷們絕不能錯過與可愛的熊大店長合照機會。此外，至中華賓士全台展示中心賞車，還有機會享受特製熊大店長咖啡，為購車體驗增添獨特美味。

賓士 LINE LINE Pay

延伸閱讀

LINE Pay卡發出540萬張！中信銀年底流通卡挑戰900萬新高

桃園女陷Line虛擬幣投資詐騙 警銀聯手保住夫妻231萬

中職／14日悍將兄弟戰沒電視直播 官方twitch開放免費收看

網路交友約見面收到血腥照強迫買點數 女嚇壞幸遇警攔阻

相關新聞

Agoda全球首張聯名卡選台灣！中信銀端5卡面、訂房折40％

Agoda全球首張與銀行合作聯名卡發行地點，選在台灣！中信銀今（13）日宣布中國信託Agoda聯名卡上市，卡友最高可獲得...

萬事達卡解析：綁卡支付消費額較疫情前成長4.5倍

根據萬事達卡「全球綁卡支付趨勢報告」指出，高達79%消費者有在使用或是願意使用綁卡支付服務，同時也有74%的消費者認為綁...

台股攻萬七 新台幣放量小升收30.716元

台股今天大鳴大放，在台積電領軍下，加權指數攻上萬七，並帶動新台幣匯率走揚，今天收盤收在30.716元，升值3.8分，台北...

萬能銀行員／如同超商店員精通18般武藝，要有證照、會做存匯，還要防詐扮柯南

小宋，是個年輕熱血的銀行行員，猶記得他進行滿半年的一個午後，一位90幾歲老太太走到櫃台說要領30萬美元現金，由於老太太是高齡者，加上要領這麼多的外幣，而且還是現金，小宋腦袋裡的「雷達」頓時大響，提醒他要開始做「關懷提問」了。

金控以委託書取經營權…前董事喊拉高門檻 金管會提三點打槍

新光金（2888）「改革派」以徵求委託書拿下經營權，新光金前董事林伯翰曾向金管會喊話，應拉高金控股東徵求門檻；金管會表示...

新光金吳東進要求「拉高委託書徵求門檻」金管會3理由拒絕

新光金改選在上周五落幕且使改革派以三分之二絕對多數壓倒性的勝利取得經營權，對此新光金吳東進派多次隔空向金管會喊話，要求政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦