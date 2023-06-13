LINE Pay 嗶進中華賓士 消費滿額送 LINE POINTS１萬點

LINE Pay於中華賓士上線，即日起除中華賓士三大展示中心可見2.8米LINE Pay熊大店長獨家展出，6月30日前，在中華賓士下訂新車且以LINE Pay支付，單筆消費達10萬元更可獲得LINE POINTS 1萬點的高額回饋。

LINE Pay嗶進全台最大賓士授權經銷商中華賓士，讓用戶加速感受行動支付帶來的生活便利性，在支付與駕駛都能同享快捷與暢行的美好體驗。走進「隨星所向 Pay你同行」主題展區，將由2.8米LINE Pay熊大店長在明亮寬敞的展示中心迎接車迷，並以霓虹燈管裝飾展區，傳達車迷將在熊大店長的帶領下，感受賓士以車主需求為核心所帶來的智慧科技與豪華電能未來，如同LINE Pay致力為用戶打造的智慧便利支付生活。

歡慶LINE Pay服務新上線，即日起至6月底止，用戶於全台中華賓士新車展示中心下訂全車系新車，並使用LINE Pay支付定金，單筆滿10萬元即享LINE POINTS 1萬點回饋，立即享受LINE Pay行動支付帶來的便利與優惠。

「隨星所向 Pay你同行」主題展區也將巡迴三大展示中心，即日起至7月5日在中華賓士內湖旗艦展示據點，7月7日至8月2日在中華賓士台中展示中心，8月4日至8月31日在中華賓士關渡展示據點，車迷們絕不能錯過與可愛的熊大店長合照機會。此外，至中華賓士全台展示中心賞車，還有機會享受特製熊大店長咖啡，為購車體驗增添獨特美味。