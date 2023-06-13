全支付攜好好證券推電支買基金 消費理財一兼二顧

全支付與好好證券今（13）日共同宣布推出創新金融性產品「電支雞」，讓全國民眾在消費同時，也做好存錢投資基金；「電支雞」為結合「電子支付」與「基金交易」的創新金融服務，使用者可從帳戶開通到買基金，以及最後「扣款」、「買賣」皆在全支付 APP上完成，為首家電支業者提供「一條龍」整合式服務；電支雞上線也將顛覆大家對消費理財的觀念，讓金融科技有助於普惠金融的實踐，並深入至社會各階層。

全支付總經理游金榮表示，註冊全支付連結銀行帳戶並透過全支付APP直接進入好好證券頁面開立投資帳戶，完成電子支付帳戶綁定、授權扣款，依照用戶可承擔的風險等級，挑選投資標的，不需在平台之間轉換，就可輕鬆投資、管理和追蹤投資狀態，而「電支雞」取1990年代超紅的掌上型電子寵物「電子雞」的諧音，藉由使用者養電子雞的心態增加使用黏著度，養胖屬於自己的「電支雞」，其核心玩法，包括「零錢存」和「定期投」二大單元。

使用者只要在全支付開通「電支雞」服務，啟動「零錢存」這項功能，凡是在全支付所有合作通路消費付款，「超過百元」交易都會虛擬記錄「十位數零頭」。換句話說就是只要消費百元以上，系統就會自動幫使用者存零錢，直到虛擬記帳累積達300元，系統將依你的指示扣款、自動存基金。舉例而言，若使用全支付APP小額消費168元，系統會自動紀錄十位數的零頭，也就是68元；若較大金額消費，例如家庭大聚餐花了9,168元，電支雞也只會紀錄十位數的零頭，自動再紀錄68元，累積達300元電支雞將會依使用者的約定，從全支付帳戶扣下300元投資基金；而「定期投」則適合具有投資理財規劃的使用者，可依照自身的能力評估，每月固定日期和金額，自動投資基金。

「電支雞」是全台「電子支付買基金」的首例，獲得金管會在2022年核定推出數位身分認證及授權的主題式試辦案。同年8月26日再取得金管會核准共同推動「開戶身分確認與款項收付」試辦業務，也是監理金融科技沙盒落地第一案。其中開戶和買賣基金都可以在全支付平台裡完成，

好好證券總經理楊少銘表示，投資要化繁為簡，電支雞上線後，首波推出四檔基金，分別是國泰中小成長基金、景順全球科技基金、野村投信總代理的駿利亨德森平衡基金和先機環球動態債券基金。這四檔基金是從兩千多檔基金裡透過十項評選標準篩選出來的短中長期表現穩健的境內外基金，除基金要好之外，基金總代理和發行公司也要經過八項審核，投資人可以依自己風險屬性和偏好挑選跟自己最契合的標的。

註冊全支付連結銀行帳戶開通「電支雞」，只要300元即可以開啟投資，「零錢存」及「定期投」兩項功能還可同時啟動；即日起開通全支付電支雞功能，好好證券提供基金交易0手續費、免銀行保管費優惠；全支付則推出限時限量贈點活動，全支付所有合作通路皆可消費記錄累積零頭，首次「電支雞扣款成功」贈全點 150 點，也可設定指定金額進行週期性扣款。