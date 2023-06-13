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上海商銀股東會通過現金股利1.8元 股息殖利率約3.9%

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
上海商銀6月13日舉辦股東常會，由董事長李慶言（ 中）、常務董事榮康信（左）、總經理林志宏（ 右 ） ，共同主持。圖/上海商銀提供
上海商銀6月13日舉辦股東常會，由董事長李慶言（ 中）、常務董事榮康信（左）、總經理林志宏（ 右 ） ，共同主持。圖/上海商銀提供

上海商業儲蓄銀行（5876）6月13日舉行股東常會，通過111年度財務報告及盈餘分配案，配發現金股利每股1.8元，如按12日的收盤價計算 ，現金股息殖利率約3.9%。上海商銀股東會還順利通過解除該行董事及其代表人競業禁止之限制等議案。

上海商銀今年仍持續受惠於升息，存放利差及淨息差仍維持較高的水準，至今年1-5月自結合併淨收益達193.13億元，較去年同期成長15.4%，第一季經會計師核閱的合併淨收益為113.9億元，較去年第一季成長13.6%，合併稅後淨利52.6億元，較去年第一季成長15.0%，稅後淨利歸屬母公司業主42.6億元，較去年第一季成長17.0%，稅後每股盈餘0.88元，高於去年第一季的0.81元。

上海商銀因應國際發展潮流，訂定今年的策略主軸為「多元核心，數位永續」，積極致力於擴增新獲利引擎，擴大營收與獲利來源，推動數位轉型與ESG永續發展。

主要的營運亮點包括，推動財金部及海外分行功能強化專案，更新提升財金交易系統，強化財金部組織人才、產品創新及財務行銷（TMU）團隊，以擴大財務操作等非利息收益；籌設台南市及苗栗縣二家新分行，以拓展新市場、開發新客戶，挹注新營收與獲利。

上海商銀 股東會 營收

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