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政經私房話／黃男州攻玉山 簽約家樂福忘帶筆

聯合報／ 記者應翠梅

清大動力機械系畢業的黃男州，堪稱道地的理工男，卻在四分之一世紀前決定進入金融業，上周改選後擔任玉山金控董事長。

取名為玉山銀行，公司的活動少不了到玉山攻頂。黃男州說，玉山銀每年都會派五組人去爬玉山。玉山銀二○一一年取得家樂福聯名卡發行權，二○一六年合約到期，當時家樂福台灣區總經理貝賀名主動表示續約不用錢，唯一要求是一起攀登玉山，在山頂上簽約。黃男州二話不說就答應，雙方帶足各類食物，甚至還帶了香檳慶祝，結果要簽約時卻發現忘記帶筆，法方代表很乾脆地說，銀行最講誠信，那就蓋手印吧。

貝賀名當時說，五年後也就是二○二一年要再續約時，雙方要在法國第一高峰白朗峰續約。黃男州心想白朗峰高達四千七百多公尺，這難度也未免太高。幸好貝賀名調回歐洲，沒有真的要挑戰白朗峰。

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