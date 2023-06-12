元大幸福日傳遞理財知識 攜偏鄉童模擬開戶學習風險管理

元大金控暨元大文教基金會6月一連舉辦兩場元大幸福日活動，分別前進宜蘭武塔國小及邀請新竹東光國小前來台北，與60位同學同樂。元大金控（2885）發揮金融專業，依據兩所國小的特色及需求，設計專屬的理財課程，送上量身打造概念的幸福大禮包，裡頭裝有全新外套、褲子與鞋子，把溫暖帶給偏鄉孩子。

武塔國小是宜蘭第一所原住民實驗小學，課程內容除了著重傳承泰雅族文化，也十分注重理財知識，學校自製「鹿鹿幣」代替實體貨幣，培養孩子們的金錢觀念，藉此學習存款、記帳等理財知識，學童表現良好即可獲得「鹿鹿幣」，累積到學期末便可兌換禮物。針對這群已有儲蓄觀念的學童，元大志工講師在理財課程中，進一步培養他們的風險管理概念，為每個人安排不同的意外情境，例如天氣驟變時，就必須額外拿出零用金買雨傘等用具，教導孩子預留財源，為生命中各種「不確定的事」做好準備。

新竹東光國小的學童多來自農業家庭，成長環境的產業較為單一，因此特別邀請前往台北，認識金融業相關領域。活動首先帶領他們到樹火紙博物館體驗自己動手做手抄紙，認識與金融業最相關的「錢」-紙鈔原料，接著實際模擬到銀行開戶存錢需要做足哪些準備，增加基礎金融知識。