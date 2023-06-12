元大幸福日傳遞理財知識 攜偏鄉童模擬開戶學習風險管理
元大金控暨元大文教基金會6月一連舉辦兩場元大幸福日活動，分別前進宜蘭武塔國小及邀請新竹東光國小前來台北，與60位同學同樂。元大金控（2885）發揮金融專業，依據兩所國小的特色及需求，設計專屬的理財課程，送上量身打造概念的幸福大禮包，裡頭裝有全新外套、褲子與鞋子，把溫暖帶給偏鄉孩子。
武塔國小是宜蘭第一所原住民實驗小學，課程內容除了著重傳承泰雅族文化，也十分注重理財知識，學校自製「鹿鹿幣」代替實體貨幣，培養孩子們的金錢觀念，藉此學習存款、記帳等理財知識，學童表現良好即可獲得「鹿鹿幣」，累積到學期末便可兌換禮物。針對這群已有儲蓄觀念的學童，元大志工講師在理財課程中，進一步培養他們的風險管理概念，為每個人安排不同的意外情境，例如天氣驟變時，就必須額外拿出零用金買雨傘等用具，教導孩子預留財源，為生命中各種「不確定的事」做好準備。
新竹東光國小的學童多來自農業家庭，成長環境的產業較為單一，因此特別邀請前往台北，認識金融業相關領域。活動首先帶領他們到樹火紙博物館體驗自己動手做手抄紙，認識與金融業最相關的「錢」-紙鈔原料，接著實際模擬到銀行開戶存錢需要做足哪些準備，增加基礎金融知識。
元大金控暨元大文教基金會持續舉辦元大幸福日12年，堅持送給每個小朋友屬於自己的禮物，提供溫馨陪伴。6月的幸福日有不少第一次加入志工行列的熱血員工，也有退休同仁回來一同響應，紛紛表示在傳遞理財知識和贈送幸福大禮包的過程中被孩子們單純的快樂感動，期盼這樣的陪伴和祝福能在學童們的心中種下善的種子，讓愛的暖流持續循環。
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