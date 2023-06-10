大學一次三間停招 專家揭租市「跳崖式崩跌」

大學停招、退場連還爆，教育部根據私校退場審議會審議結果，近日宣布大同技術學院、明道大學、環球科技大學等3校必須在112學年起停招。元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，觀察這三所大學校外學生租屋市場近年都出現跳崖式崩跌情況，房市交易也明顯下滑。

他說，受少子化影響，近年不論公私立大學都有系所註冊率偏低，甚至招生掛蛋情形，而在新生人數挹注有限下，對於周邊商圈、房市勢必會產生衝擊，想當大學包租公、包租婆的民眾要多審慎。

大同技術學院、明道大學、環球科技大學因受少子化影響，近5年新生註冊率都僅有4~6成，財務狀況不佳下，去年9月被列為專案輔導學校，改善期限至今年5月31日，由於期限到期仍未改善，教育部宣布112學年起必須停止招生。

元宏不動產加值服務平台統計大專院校資訊公開平台資料，這三所大學，由於招生情況不佳，近5年的校外租屋人數一路下降，大同技術學院5年大減78%、明道減少71%、環球科大減少66%。

目前大同技術學院校外租屋人數僅剩下26人、明道121人、環球科大334人，跟過去數百人，甚至上千人的學生校外租屋需求，相差極大。

陳傑鳴表示，以大同技術學院目前僅26人的校外租屋人數來看，幾乎可說校外學生租屋市場已名存實亡，市況相當慘澹，包租公恐有租不掉的疑慮。

除了租屋市場受到衝擊，元宏統計實價交易資料，這三所學校近三年周邊房市交易件數逐年下滑，今年前四月房市交易件數，最多的是大同技術學院的26件，其次為環球科大的8件、明道大學只有1件。

對於這三所學校周邊未來房市，陳傑鳴表示，大同技術學院位於嘉義東區，雖然校外學生租屋市場幾乎崩解，不過附近都是優質學區，加上近彌陀夜市、體育館，二高交流道，區域生活機能不差，仍有一定的購屋自住買盤撐盤。

明道大學、環球科大則因位處較偏，近年在招生不利下，周遭房市已日漸衰落，周遭房市前景不樂觀。