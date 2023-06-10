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台壽守護生態 黃金海岸淨灘

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台南市副市長葉澤山（後排中）於淨灘活動前為志工打氣，與台灣人壽總經理莊中慶（後排左二）、志工合影。圖／台灣人壽提供
台南市副市長葉澤山（後排中）於淨灘活動前為志工打氣，與台灣人壽總經理莊中慶（後排左二）、志工合影。圖／台灣人壽提供

為地球永續保險，中信金旗下台灣人壽昨日於台南黃金海岸一日淨灘，台南市副市長葉澤山、台灣人壽總經理莊中慶攜手志工中信金融管理學院師生，跨世代共同投入永續家園行動，今年兩場淨灘活動共減廢逾二百一十公斤，為地球淨零減碳與下一代盡一份心力。

台灣人壽志工與中金院師生逾百人攜手淨灘，共同守護海洋生態。黃金海岸號稱台南最美麗的海岸線，但海灘上遍布大量的漁具、保麗龍、塑膠吸管、一次性餐具以及寶特瓶等人為垃圾，讓美麗海岸蒙塵。莊中慶總經理引述《聯合國》資料表示，每年約有八百萬噸塑膠垃圾進入海中，預計二○五○年海洋塑膠垃圾數量將會超過魚類，造成海洋窒息，台灣人壽透過淨灘行動，向海洋致敬，希望從生活中落實減塑、減廢行動。

台灣人壽在今年已分別於台南黃金海岸、南投日月潭進行淨灘、淨潭活動，兩場次清出逾二百一十公斤廢棄物。昨日台南市副市長葉澤山特別到場為志工們加油打氣，他分享二十年前就和台灣人壽結緣，人生的第一張保單就是台灣人壽，肯定台灣人壽是重視民眾身體健康、環境永續的企業；中金院副校長鄭欽哲也表示，學生透過淨灘活動學習以謙卑的心對待環境、愛護這片土地，感謝台灣人壽提供一堂無價的環境實務課程，學校會持續響應中國信託教育公益理念，落實ＵＳＲ大學社會責任。

台灣人壽 中信金融管理學院 志工

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