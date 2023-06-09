國壽高層大地震！熊明河接董座 金控總座李長庚兼人壽副董

壽險龍頭國泰金控旗下國泰人壽高層異動。國壽今（9）日下午董事會決議通過，董事長黃調貴退休、由副董事長熊明河接任；另外，金控總座李長庚兼任人壽副董事長職務、國泰產險副董事長許榮賢退休。

國泰金今日舉行股東會，董事長蔡宏圖致詞時坦言，「2022年的經營成果連我們自己都不滿意，對股東感到抱歉，但今年前五月情況已轉好，期待未來七個月中，在經濟環境趨穩定下，將盡最大努力經營同時也希望讓股東有滿意成果。」

國泰金股東會結束後，旗下國壽、國泰產今日下午召開臨時董事會，通過相關高層異動案。

國泰金控總經理李長庚先前接受本報專訪時拋出了兩大訴求，包括取消保險淨值比不得低於3%的監理指標、逐年降低外匯避險比重，具體作法為每年減少3%至5%，並將減少的部分存到外匯價格變動準備金裡，幾年後壽險業就不用再避險，也不用為了維持財報穩定，「把幾兆元的資金丟到太平洋裡」。

李長庚指出，受聯準會鷹派升息影響，去年9月至10月，壽險業者十分辛苦，因為淨值比3%這個規定，讓整個社會付出非常大的成本，但這個監理指標是台灣獨創、其他先進國家都沒有這項規定，除了長期資本的要求，主管機關又額外要求一個「短期財報表現」當成資本管理工具，如果去年沒有這個規範，相信社會可以減少很多成本。