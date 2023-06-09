富邦金啟動三代接班 蔡明興談獨子蔡承儒「很陽光」、進董事會多歷練

富邦金控（2881）今（9）日舉行股東常會，董事長蔡明興獨子蔡承儒首度進入金控董事會擔任董事，對此，蔡明興股東會後受訪時指出，主要是讓他在金控董事會有歷練、學習的機會，因為金控下有各種不同的金融產業，「這是一個很好的學習機會。」

富邦金啟動「三代接班」計畫，外傳今天下午，富邦人壽將召開董事會，並通過一系列高層異動，包括富邦人壽副董事長林福星將接任富邦人壽董事長，蔡明興長子蔡承儒擔任富壽副董事長，因台北富邦銀行董事長陳聖德屆齡退休，蔡明興將兼任北富銀董事長，而金控總經理韓蔚廷也傳出會接下北富銀副董事長一職。

蔡明興昨天表示，蔡承儒逐漸進入經營核心，希望他能夠更廣泛的了解各個經營層面的問題，像是經營的風險、企業的核心價值等。

蔡明興說，蔡承儒接下來仍會偏重在壽險，因為壽險在金融業裡最為複雜，包含精算、產品設計、投資、業務、理賠、核保和客戶服務，每一個環節都很重要，從核保到開始出單，以及把保費收進來都還沒結束，還得去投資，投資還要賺錢，需要歷經很長的過程，有很多課題需要學習。

身為老爸，認為兒子的人格特質上有哪些優點？蔡明興說，他熱愛運動、很陽光。至於父子是否一同運動，蔡明興笑稱，「他覺得我的籃球打得太差了、沒興趣和我一起打球。」不過他也提到，父子倆都會做重量訓練，除了重訓，自己也會做有氧運動。