元大金獲利穩健 股東會通過配發股利共0.95元

元大金控（2885）今（9）日股東常會，通過111年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表等審查報告，同時通過每股配發現金股息0.8元、股票股利0.15元，合計每股股利0.95元，在民營金控中位居前段班。

去年通膨及加速升息，導致金融市場波動加劇，元大金控審慎應對市場風險，貫徹嚴謹的風控措施，全集團對俄羅斯的暴險為零，對瑞士信貸的暴險也遠低於同業，展現元大致力守護股東與客戶資產的能力與決心。旗下五大子公司（證券、銀行、人壽、投信、期貨）業務維持穩健，元大金控去年稅後淨利達214.56億元，每股稅後純益（EPS）為1.72元，於14家上市金控中穩居第三。

元大金控總經理翁健表示，今年隨全球經濟成長同步趨緩，台灣出口力道受到抑制，市場存在許多不確定性，台股行情表現亦充滿挑戰，本公司秉持一貫嚴謹的風險控管態度，在動盪不安的市場中持續創造績效，各子公司努力掌握機會、鞏固獲利動能，今年前5月自結稅後淨利為100.85億元，每股稅後純益（EPS）為0.81元。

元大金控在深耕金融業務發展及創造利潤的同時，重視推動環境、社會、公司治理（ESG）等領域的正向發展，呼應金管會公司治理3.0永續發展藍圖暨各項行動方案，建立永續經營管理與服務模式，深獲國內外機構肯定，已連續4年入選「道瓊永續世界指數」及「道瓊永續新興市場指數」成份股雙榜，也連續5年獲國際 CDP 碳揭露專案「領導等級」，為國內金融業最佳成績，永續報告書更連續9年通過英國標準協會（BSI）查證，落實永續發展。

元大金控去年首度獲頒國發會國家永續發展獎，該獎項為國家表揚企業永續表現的最高榮譽，同時受金管會邀請加入「永續金融先行者聯盟」，擔任國家及產業淨零轉型的重要推手；公司治理方面，在今年證交所公布的第九屆公司治理評鑑中，名列前5%，在1,662家上市櫃公司中脫穎而出，已七度獲得評鑑肯定。