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從 ESG 到影響力投資 2025全球永續投資管理規模 挑戰50兆美元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
安聯環球投資永續投資聚焦三大主題。廖賢龍／製表
安聯環球投資永續投資聚焦三大主題。廖賢龍／製表

全球永續發展在過去十年快速進化。根據安聯環球投資研究顯示，全球在重大事件、顛覆與科技革新，以及這股趨勢從 ESG 演進到影響力投資等諸多力道交錯推進下，永續投資正逐步躍為主流，預估2025年永續主題管理資產有望挑戰50兆美元，這股影響力不可小覷。

安聯環球投資研究指出，觀察世界經濟論壇歷年調查，2010到2014年全球前五大風險仍多與經濟議題相關；但到了近幾年，關注的前五大風險則轉向 ESG 相關議題。

從資產管理規模變化上，也可看出永續投資這股趨勢正在茁壯。根據預估，全球 ESG 資產管理規模預計在2025年達到50兆美元、有望達到全球資產管理規模的三分之一以上。

安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監 Matt Christensen 表示，烏克蘭相關地緣政治動盪，引發外界對不同層面的永續議題熱烈討論，包含歐洲能源危機及全球糧食安全問題，與此同時，有些地區受到水災威脅，加上其他地區出現乾旱，再次顯示人為事件對氣候的影響及衝擊。

Matt Christensen表示，2022年是對永續發展相關承諾有所考驗的一年，但永續發展卻因此變得更加成熟；關於永續投資需要實現什麼目標，當中又要如何衡量等議題，也都來到一個全新階段。

綜觀2022年的挑戰，Matt Christensen說，仍聚焦在氣候變遷、地球限度和包容性資本主義等三大永續關鍵主題，建立可擴展的解決方案，以支持邁向轉變。從這些主題為目標導向的參與和研究提供指引，將有助於確保能識別出重要的風險和機會。

針對洞悉 ESG 與投資績效之間的關係，Matt Christensen指出，比較 MSCI 世界指數與 MSCI 世界 ESG 領袖指數，儘管 ESG 與投資績效之間的短期相關性仍不明確，但從相關數據顯示，ESG投資可望在市場動盪時期發揮下檔保護效果，且永續投資亦有助長期風險調整後回報表現。

拉長來看，Matt Christensen表示，負責任的長期風險管理，不論是從全球氣候災害、經濟損失等實體風險，還是石化等企業轉型所衍生的資產減損風險，又或是如台灣預計自2024年起課徵碳排放費等所要面對的碳排放風險，都需嚴肅面對。

在法規風險方面，亞太地區2016年至今相關法案數目增加兩倍，全球相關法案數目增加1.9倍，亦凸顯在長期風險管理上所要面對的重要課題。

Matt Christensen表示，目前思維已超越單純的ESG，轉而更全面思考所有投資組合的永續性。目標則是展現出投資對真實世界所產生的正面影響力。

展望後市，Matt Christensen表示，預期這股重要變革趨勢將持續向前邁進，在全球各方為彌補每年4.3兆美元資金缺口挹注下，朝聯合國永續發展目標邁進。焦點將從 ESG 投資轉向影響力投資，並致力在2030年前，完成從ESG風險考量策略轉換至永續性聚焦，再擴展至影響力聚焦的投資旅程，並同時從風險、報酬、與影響力三大面向實現可具體衡量的正向改革成果。

Matt Christensen強調，身為對資本採取主動盡職治理原則的管理者，力求的是通報被投資公司ESG、永續發展及氣候概況，而非規定他們怎麼做。這種聚焦方式能引領在這趟旅程中的投資人，把焦點從 ESG 風險考量轉向企業的永續發展性，後者才有辦法讓諸如淨零等目標明確的解決方案產出成果，並在最終締造重大影響力。

ESG

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