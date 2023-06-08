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安聯：主題型永續基金將是下一波產品亮點

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監Matt Christensen（左）與安聯投信產品首席王碧瑩（右）進行對談。記者賴昭穎／攝影
安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監Matt Christensen（左）與安聯投信產品首席王碧瑩（右）進行對談。記者賴昭穎／攝影

過去幾年在全球疫情洗禮下，許多產業及供應鏈秩序、貨幣政策走向與市場表現，因環境快速變動而出現不同樣態，永續投資更是如雨後春筍般快速茁壯。隨著永續策略有望化簡為繁、多元發展更貼近投資人與產業需求，專家表示，主題型永續基金將有望成為下一波產品亮點。

安聯投信產品首席王碧瑩表示，全球市場正經歷深刻轉變，挑戰傳統投資框架，參與永續發展及掌握趨勢，將成為未來規劃商品的關鍵因子。在各種政策、基礎建設需求等多重力量推動下，持續推高永續投資規模；根據統計，全球ESG股債基金去年下半資金回籠，今年持續流入；2022年ESG相關策略的股債基金，淨流入金額即有近千億美元。

王碧瑩表示，全球永續產品發展趨勢正在從ESG延續至影響力投資。安聯環球投資從1999年成立第一檔永續發展基金以來，一直致力於新的投資策略的開發，目的就是希望這樣的策略可以更貼近法規的要求，但更重要的是更貼近投資人的需求。

王碧瑩指出，滿足客戶對於不同永續投資的不同需求，正是安聯永續投資策略與其他業者最大的不同。以SDGs永續投資為例，透過主題投資策略最能夠有效掌握投資機會，因此建置專屬的主題股票投資團隊、投資流程進行投資策略的發展與投資管理；永續主題投資對於安聯而言，不是單一產品，而是一系列完整的策略發展。

王碧瑩表示，實際上，聯合國的17個永續目標都是投資趨勢，也因此安聯將17個聯合國永續發展目標歸納成八個投資主題，並依此發展出涵蓋不同目標的投資策略，有的策略是瞄準單一主題、有的則是聚焦多個主題。

產品部分，王碧瑩說，長期目標是提供台灣投資人多元化的永續產品，無論是透過境內基金的發行或境外基金的引進，希望用最快速度讓投資人有機會參與這樣的趨勢與機會，目前安聯旗下共有四檔證期局核可的ESG產品，包含股票與債券基金，而這絕對是不夠的，目前安聯環球投資的總管理資產中有58%的資產為永續產品，目標是70%，以台灣目前狀況來看，還有努力的空間。

在盡職治理部分，王碧瑩表示，雖然台灣上市櫃公司的ESG議題與碳排放等資訊揭露尚在循序發展階段，但自2019年起，安聯在台灣導入許多集團資源與系統，透過建構完整的資料庫，以及「議合 (Engagement) 」及「代理投票(Proxy Voting) 」這兩大項盡職治理的核心，逐步建立安聯投信對台灣上市櫃公司在ESG議題上的正面影響力。

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