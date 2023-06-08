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國銀對民營企業放款「黑翻紅」 資金需求回溫了嗎？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會截至4月底統計，國銀放款餘額37兆1717億元、月增1017億元，若以放款對象來看，國銀對民營企業放款餘額攀升到17兆4548億元、月增525億元，是剔除1月季節性因素、睽違半年來，首見對民營企業放款回升。

銀行局副局長童政彰坦言，國銀對民營企業放款，除今年1月因過年前發獎金才見資金需求增加外，事實上，從去年11月開始就一路減少，顯示過去近半年資金動能都是比較疲弱的。

他說，但4月國銀對民營企業放款增加525億元，已感受到企業資金需求動能已經出現了。

企業資金需求回溫了嗎？銀行圈卻有不同看法。銀行主管坦言，升息潮讓市場資金回流存款，銀行又滿手存款，急需去化資金，在市場競價下，放款利率不升反降，也反映在4月存放比又下滑0.26個百分點到69.7%的低點。

該主管說，若要說整體企業資金需求回溫，可能要等到下半年，就目前來看，僅是因銀行業為了去化資金、略降利率促使企業動撥所致。

若以放款用途別來看，4月底國銀週轉金放款餘額18兆7986億元、月增317億元，月增額仍是今年來低點，童政彰坦言，企業做庫存調整、備料的週轉金放款會較保守，但基本上仍有成長。

據統計，今年4月單月放款增加前三大銀行是中信銀玉山銀和彰銀（2801），又以中信銀大增1108億元居首，累計前四月放款增加前三大銀行是合庫增加1186億元、中信銀990億元和永豐銀928億元。

中信銀 玉山銀

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