新光金電子投票出爐！公司派董事獲較多支持

新光金（2888）將在明（9）日召開股東會，而電子投票結果今（8）日下午出爐，此次電子投票共有約31.66億股已完成投票，佔新光金股權約20.4%，其中公司派推選的董事，獲得較多電子投票的支持，包含新光銀董事長李增昌、新光金總經理吳欣儒、新光人壽董事長潘柏錚、元富證董事長陳俊宏皆拿下超過10億權數。

此次新光金董事改選，應選15席，其中一般董事12席、獨董3席，而根據電子投票結果顯示，在一般董事方面，獲得最高選舉權數的是公司派推出的陳俊宏，獲得19億權，排行第2的同樣是公司派推出的李增昌，獲得13.7億權。接下來依序是公司派推出的吳欣儒、潘柏錚，分別獲得11.7億權、10.8億權。

公司派其餘董事，包含吳昕東、彭裕民、蔡雄繼、鄭詩議、方正培、邱立權、蘇哲生也拿下超過6億權數。改革派部分，票數最高的是洪士琪5.79億權數，第2是前兆豐金（2886）副總林瑞雲5.62億權數，第3則是凱基銀行前董事長魏寶生拿下4.89億權數。

在獨立董事方面，獲得最高選舉權數的是公司派推出的獨董許永明，獲得20.3億權，改革派推出的獨董簡敏秋獲得12.8億權排在第2，公司派推出的獨董梁文菁12.3億權排在第3，緊接著分別是改革派陳彥希獲得9億權，及公司派推出的曾玉瓊8億權。

若照電子投票結果來看，內外資法人支持的主要以公司派為主，但明天還有將近8成的股權會投票，若算入委託書徵求結果與自有持股，最終結果還很難說。