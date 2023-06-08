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「AFTEE先享後付」會員數突破百萬 跨足線上教育支付場域

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

在台灣網路電商平台滲透率最高的先買後付（Buy Now Pay Later；BNPL）品牌「AFTEE先享後付」今天宣布，會員數正式突破百萬人次，並跨足擁有6,020億美元商機的線上學習產業，與全台最大線上學習平台「Hahow 好學校」攜手合作，期待打造更全面、多元的BNPL支付場域。

AFTEE來台五年，會員數破百萬，恩沛科技總經理角元友樹表示，2018年來台初期，台灣消費者仍以信用卡與貨到付款為主流支付工具，AFTEE先享後付攜手各產業商戶極力推廣，成功推升了大眾對BNPL的認知與接受度。此外，疫情推動網購需求攀升，加上近年網購資安議題受到關注，許多民眾網購時也較過去更加重視線上支付工具便利性與安全性，而AFTEE先享後付在結帳過程中不需輸入個資或信用卡號、僅需手機號碼就能輕鬆購買的特色，也有效提升安心感。

他指出，相較前一年度，BNPL的使用率有超過三倍的成長，整體BNPL產業的熱度也大幅竄升，角元友樹也樂觀期待台灣到2028年BNPL市場可望每年複合年增率為13.1%。

AFTEE會員數在2022年間成長最為快速，2022年的會員成長速度較2021年度有近10%的增幅，進一步分析可發現，導入「全新類型或客群的產業」能最有效幫助創造會員數量顯著成長，此一觀察也是AFTEE先享後付今年致力拓展消費場景、產業，積極增加商戶種類的關鍵；而在用戶結帳頻率方面，自2018年進軍台灣起，已連續四年維持近3成的穩定正成長，顯見AFTEE先享後付的安全與便利特性，確實受到消費者的青睞、且越來越多人願意持續使用。未來也將致力於讓更多消費者在各式消費場景都能擁有快速、安全的支付體驗，並成為各類型商戶與品牌獲取新客、提升業績的必備支付工具。

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