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從ESG到影響力投資 安聯：2025全球永續投資規模挑戰50兆美元

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監Matt Christensen。記者賴昭穎／攝影
安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監Matt Christensen。記者賴昭穎／攝影

全球永續發展在過去十年快速進化。安聯環球投資研究顯示，全球在重大事件、顛覆與科技革新，以及這股趨勢從ESG演進到影響力投資等諸多力道交錯推進下，永續投資正逐步躍為主流，預估2025年永續主題管理資產有望挑戰50兆美元。

安聯環球投資研究指出，世界經濟論壇歷年調查，2010到2014年，全球前五大風險仍多與經濟議題相關；但到了近幾年，關注的前五大風險則轉向ESG相關議題。從資產管理規模變化上，也可看出永續投資這股趨勢正在茁壯。根據預估，全球ESG資產管理規模預計在2025年達到50兆美元、有望達到全球資產管理規模的三分之一以上。

安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監Matt Christensen表示，烏克蘭相關地緣政治動盪，引發外界對不同層面的永續議題熱烈討論，包含歐洲能源危機及全球糧食安全問題，與此同時，有些地區受到水災威脅，加上其他地區出現乾旱，再次顯示人為事件對氣候的影響及衝擊。

針對ESG與投資績效之間的關係，Matt Christensen說，比較MSCI世界指數與MSCI世界ESG領袖指數，儘管ESG與投資績效之間的短期相關性仍不明確，但從相關數據顯示，ESG投資可望在市場動盪時期發揮下檔保護效果，且永續投資亦有助長期風險調整後回報表現。拉長來看，負責任的長期風險管理，不論是從全球氣候災害、經濟損失等實體風險，還是石化等企業轉型所衍生的資產減損風險，又或是如台灣預計自2024年起課徵碳排放費等所要面對的碳排放風險，都需嚴肅面對。

Matt Christensen表示，我們思維已超越單純的ESG，轉而更全面思考所有投資組合的永續性。目標則是展現出我們投資對真實世界所產生的正面影響力。

展望後市，Matt Christensen表示，預期這股重要變革趨勢將持續向前邁進，在全球各方為彌補每年4.3兆美元資金缺口挹注下，朝聯合國永續發展目標邁進。焦點將從ESG投資轉向影響力投資，並致力在2030年前，完成從ESG風險考量策略轉換至永續性聚焦，再擴展至影響力聚焦的投資旅程，並同時從風險、報酬、與影響力三大面向實現可具體衡量的正向改革成果。

ESG

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