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安永攜手櫃買中心 6/15舉辦創櫃板社會創新企業媒合會

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

為扶植我國微型創新企業發展，安永聯合會計師事務所秉持企業社會責任精神， 自2014年起積極參與櫃買中心推動的「創櫃板」， 截至今年5月已累積63家企業登板的輔導實績。

為加速「社會創新企業」發展，增進與投資人暨潛在業務合作企業之交流機會，安永將攜手櫃買中心於6月15日聯合舉辦「112年創櫃板社會創新企業媒合會」，期能創造企業成長之動能，激發企業交流合作之火花。

本次媒合會以「公益」、「利他」、「合作」價值為導向，邀請來自北、中、南區兩家由安永輔導登板及七家創新潛力企業共同參與，其產業橫跨冷鏈物流、農業科技、綠色生活、環保能源、淨水科技、智慧紡織、新農業、雲端服務與循環經濟等九大領域，活動也將邀請對應九家創新企業需求之投資人或企業代表與會交流，期搭建企業合作平臺以達聚焦精準媒合之效益。

安永表示，安永的宗旨是致力建設更美好的商業世界，以創造客戶、利害關係人及社會各界的永續性成長為目標，並協助全球各地資本市場和經濟體建立信任和信心。

同時並以數據及科技為核心技術，安永全球的優質團隊涵蓋150多個國家的業務，透過審計服務建立客戶的信任，支持企業成長、轉型並達到營運目標。

安永 櫃買中心

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