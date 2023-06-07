P2P型態多 業者盼金管會定指導原則

為了避免再爆發如im.B發假標詐騙事件，昨由六家P2P業者自組自律聯盟並提交一份自律規範，盼可協助P2P弊端、及找回投資人信心，但業者私下坦言，P2P型態太多，一份自律規範無法涵括所有型態，盼金管會可訂一套指導原則讓業者有所遵循。

P2P（Peer-to-Peer Lending）是指將資金需求者、和資金供給者，兩個不認識的人，透過平台搓合的網路借貸，僅是架接一個借貸雙方的資訊流。

但隨P2P發展，也出現有提供保證、風險保護、債權轉讓的複雜型態，這些複雜型態在自律聯盟的規範中是被禁止的。所以目前並非所有業者願意簽署自律規範，加入聯盟。

業者私下說，為何會出現假標，有兩大原因，一是從頭到尾都是詐欺，這類占比很低，二是P2P營運後演變成詐欺，又以高風險的商業模式最危險，如做保本保息、風險保護、期限錯配，如7年借款卻拆分半年到期，到期了要付錢，除非換一批投資人，若無法換手，就很容易爆雷。

因此會中業者也期盼金管會擬定一個指導原則，例如P2P業者禁止做保本保息、期限拆分或錯配、風險保護等，讓這些高風險經營模式透過金管會指導原則做釐清，釐清後，避免所有P2P業者不分優劣全被列入，也讓投資人和業界有依循。

日前金管會主委黃天牧在財委會上也說，金管會將研擬進一步對P2P業者提出指導原則，導引P2P業者往健全方向。