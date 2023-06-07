防im.B詐騙漏洞 金管會與P2P聯手「打假標」

im.B不動產借貸媒合平台以發假標、詐全台25億元，金管會今天邀集七家P2P業者座談，會中達成三大共識，一、金管會將協助P2P成立公會，二、未成立前，P2P已籌組自律聯盟、提一份自律規範，以「打假標」為核心，三、金流信託和履約保證問題，金管會將請銀行公會重新研議分級管理的可能性。

願簽P2P自律規範者，包括鄉民貸、台灣資金交易所、Bznk必可、P2B好企貸、十萬伙急、iEstate土斯債權等六家平台業者，也是P2P自律聯盟的創始會員；一旦違反自律規範最重會「被除名」，被除名，就等於失去投資人信賴。

該自律規範共12條，其中最核心的「打假標」是允許投資人、自律聯盟、或前兩者可委託的專業第三方，這三者都可擔任查核者，查核P2P的借貸案件，例如可看借貸合約、看本票、是否一案多賣，及交易金流等。

業者說，打假標的關鍵是「金流檢查」，有三大效益，一、查核案件真偽，二、掌握債權比例與金額是否匹配，如投資人投資了三萬元，占3%，就可查另外97%在哪裡，若有假債權、或是超賣將全現形，三、偵測不法。

他說，因P2P債權債務關係需一對一的對應，金流也必須有對應關係，若交代不清，就可能涉及吸收存款，有違反銀行法的疑慮。

P2P業者說，較傾向由投資人自己、或是投資人集資，委託律師或會計師做債權查核，若由自律聯盟主動或定期查、牽涉範圍會比較複雜，且只要被投資人抓到一次假標，這家P2P業者就結束了。

今天座談會由金管會副主委邱淑貞主持，從一早九點半開到12點半，三小時的會議中，金管會除聚焦協助P2P業者成立公會、樂見籌組聯盟並遵循自律規範外，討論最多的就是金流履約保證的問題。

業者坦言，銀行公會與P2P業者的自律規範，其中涉及合作金流部分，都要求P2P業者得做信託和履約保證，但卻因P2P平台量體太小、銀行不願做，又或是P2P業者得負擔高額成本，失去營運彈性。

因此自律聯盟提出改訂在P2P自律規範中，P2P平台做借貸款項代收付時，若在途款項（指借款人還款、或是投資人付款）達到一定日均平均餘額時，應採第三方金流、銀行信託或履保。這日均額至少要上千萬元。

業者說，由銀行公會、或由P2P聯盟訂定自律規範，最大差異是，前者就是當P2P業者要去跟銀行合作時，若不做履保或信託，銀行可能就不提供虛擬帳號了，將會讓P2P業者失去資金辨識的工具；但若放在P2P聯盟的自律規範，就可依代收付資金大小做分級控管。

金管會也請銀行公會就其與P2P業務合作自律規範再檢討有無可優化的地方，包括代收付金流的履保和信託採分級研議的可行性。