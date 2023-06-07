高層人事異動曝光！星空聯盟任命Theo Panagiotoulias 接任執行長

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
星空聯盟宣布由Theo Panagiotoulias為新任執行長。星空聯盟提供
星空聯盟宣布由Theo Panagiotoulias為新任執行長。星空聯盟提供

全球第一個也是規模最大的航空聯盟-星空聯盟於本月5日宣布由Theo Panagiotoulias為新任執行長。Theo Panagiotoulias擁有超過25年的航空產業經驗，自2014年起擔任夏威夷航空全球銷售及聯盟資深副總經理，也曾擔任旅遊技術供應商Sabre Corporation的副總經理兼亞太區總經理，並在美國航空服務長達15年，累積許多商業、運營和管理經驗。

美國聯合航空執行長兼星空聯盟執行長委員會主席Scott Kirby表示：我謹代表星空聯盟執行長委員會祝賀Theo Panagiotoulias接任下一任星空聯盟執行長，Theo Panagiotoulias擁有的國際商務及航空公司經驗，有助於深入了解當今航空業所面臨的挑戰，我相信他是帶領星空聯盟走向未來的合適人選。

星空聯盟執行長Theo Panagiotoulias表示：星空聯盟連結了世界，每年有超過2億名旅客搭乘由26家成員航空公司提供每日16,000個以上航班，星空聯盟致力於促進更加綿密無縫的飛行體驗。我很榮幸被選為星空聯盟團隊的領導者，能與成員航空公司夥伴們並肩合作，作為全球領導地位的航空聯盟不斷創新。

Theo Panagiotoulias將接替2023 年 1 月起從北歐航空借調之現任代理執行長Charlotta Wieland，隨著星空聯盟新任執行長接任，Charlotta Wieland將返回北歐航空，並代表該航空公司重新加入星空聯盟管理委員會。Theo Panagiotoulias的任命預計將在未來幾個月內完成行政程序後生效。

美國聯合航空執行長兼星空聯盟執行長委員會主席Scott Kirby再次表示：我謹代表星空聯盟及成員航空公司，感謝代理執行長Charlotta Wieland為星空聯盟的付出，也誠摯歡迎她重返星空聯盟管理委員會。

星空聯盟於2022年榮獲Skytrax評選為全球最佳航空聯盟，致力於促進26家成員航空公司在全球航網中為旅客提供高品質的服務，以及更加順暢的轉機體驗，並優化飛行常客會員在盟航間的哩程累計機制。

星空聯盟於2022年慶祝成立25週年，為全球創立時間最長的航空聯盟，同時亦引領業界樹立多項重要里程碑，包括與澳洲滙豐銀行推出全球首張航空聯盟信用卡，以及致力於擴展聯合運輸合作，將聯盟內的合作模式從航空延伸至鐵路等其他大眾運輸工具。

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