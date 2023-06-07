玉山證券攜手金融科技新創公司 推出交易API服務

玉山證券攜手富果（Fugle）領先推出「玉山證券富果帳戶交易API服務」，提供委託下單、成交到查詢的完整API交易旅程，展現「無平台開發限制」、「能模擬多種交易測試環境」、「擁有多語言SDK」、「說明文件易讀」等4大服務優勢，為台股投資人提供金融交易全新體驗，並以成為台灣API服務領先者目標邁進。

玉山證券表示，「玉山證券富果帳戶交易API服務」以完善顧客交易旅程為出發點，使用者透過API交易服務，除能快速掌握行情變化，搭配實惠的手續費更能降低股票交易成本。此外，有鑑於傳統API交易服務在實際上線時容易遇到各式突發狀況，此次所推出的服務中特別提供交易模擬環境，讓顧客可以在模擬環境中測試交易操作，包含練習下單、查詢帳戶資訊、搜尋股票等，有效進一步降低實作風險。

對於一般顧客而言，傳統API交易服務有著較高進入門檻，玉山證券表示，「玉山證券富果帳戶交易API服務」特別提供多語言SDK，支援顧客以多種程式語言開發，包含Python、JavaScript等，輔以簡單易讀的說明文件，讓更多顧客能享受API交易服務的便利性，相信這項服務將成為程式開發者、投資交易者使用首選。

玉山證券表示，將致力深化「證券即服務SaaS」（Securities as a Service）商業模式，積極與異業合作，發展證券為主軸的生態圈，走出有別於一般證券商的創新經營之路，近期陸續獲得《哈佛商業評論》「數位轉型鼎革獎」楷模獎、《今周刊》財富管理評鑑「最佳客戶信任獎」等獎項肯定。未來，玉山將持續優化及完善API交易服務，滿足顧客彈性策略開發需求的同時，也能輕鬆進行股票交易，攜手共創普惠金融。