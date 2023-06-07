南山尹崇堯「股東會」處女秀 股東按讚「感受到主席的誠懇」

南山人壽董事長尹崇堯今（7）日首度主持股東會。在結束長達3個小時37分的股東會後，媒體詢問「首次主持股東會的心得」，尹崇堯回應，「這是一個很好的經驗，對於許多股東的發言與建議，我們會後也會請經理團隊參考。」

尹崇堯首次擔任股東會主席，面對工會、股東們的輪番上陣發言展現耐心，不少小股東發言超過時間，身為股東會主席的尹崇堯主動替小股東爭取延長、讓小股東能暢所欲言，並針對問題一一回應，讓小股東大讚「很大氣」、「第一次感受到主席的誠懇」。

對於今年的現金流壓力，是否會較去年舒緩，尹崇堯表示，去年下半年業界確實有比較大的現金流壓力，預計今年會較去年舒緩很多，主要是去年下半年，新台幣兌美元匯率貶值較多，確實感受得到業界有現金流出情況，不過屬於短暫現象。先前國泰金控總經理李長庚也有提到，這是去年10月、11月的一個現象，國泰的經驗和我們沒有差太多。

南山人壽今日股東會上提高資本額，從1,500億元提高到1,800億元，是否代表今年有增資計畫？尹崇堯回應，提高資本額是預留我們未來的彈性，目前為止今年沒有具體的計畫。

至於南山是否考慮發行有到期日的次順位債券籌資，尹崇堯說，目前正在評估，以保險業來講，籌措資本的方式就是現金增資跟發債，很多同業都已經發行次順位債，我們正在嚴謹的評估強健資本的方式。

至於今年是否會送件申請興櫃（上市），尹崇堯並未正面回應，僅重申：「這一直都是我們努力的目標。」