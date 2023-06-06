錢潮回來了？台商從大陸市場抽腿 資金全回台

台商積極從大陸市場抽腿，回台重新布局，台灣有機會喜迎新一波資金潮。

金管會公布，今年第1季上市櫃公司在大陸投資收益匯回金額達156億元，是至少十年同期新高紀錄，又以匯回股息為大宗，金融圈預期，這波資金匯回「錢潮」有機會持續一整年。

為何台商積極抽腿大陸市場？銀行主管說，有三大原因，一、中美貿易戰後，大陸經濟風險升高、台商重新佈建生產線，二、大陸對台商不友善，大陸低廉成本優勢也消失，三、政府積極推動台商返台政策，一推一拉自然讓台商資金回台。

金管會公布2023年第1季上市櫃公司赴大陸和海外投資情況。

到今年第1季底止，有1201家赴大陸投資、季減9家；赴陸投資金額降到2兆6842億元，季減190億元，是六年來同期最大；從大陸累計匯回金額攀升到7196億元、季增156億元，則是至少十年同期新高。

這三大數據，均顯示台商正減少赴陸投資、甚至把資金從大陸積極收回。

證期局副局長高晶萍說，上市櫃公司赴陸家數減少，主因是處分、或清算旗下大陸轉投資公司，或轉投資大陸公司辦理減資收回所致；至於赴陸投資驟減，則是因為首季美元貶值、導致投資金額減少。

她說，上市櫃企業將大陸投資收益匯回台攀升，主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、出售股權收益會回台，上市櫃公司均以電子零組件業匯回金額較大。

另一家民營銀行主管坦言，台商積極抽腿大陸，除近年政府推出台商回流專案引資奏效、加上兩岸關係緊張的地緣政治，使台商寧可將大陸資金抽回、加大在台投資，或乾脆轉赴新加坡。

台商積極從大陸市場撤資，也縮手海外市場投資。據金管會統計，今年第1季底不含大陸的海外投資餘額也降到7兆8469億元、季減38億元，是六年同期首見減少，顯示台商對海外投資呈現保守態度。

銀行主管說，台商對海外市場投資從去年底的高峰、首季就逆轉減少，主因是近三年疫情紅利下，堆積了過多的高庫存，今年首季需持續消化庫存、加上產能利用率偏低，只能縮減海外投資，預計第2季海外投資仍呈保守。