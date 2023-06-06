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新光金改選金管會當和事佬？官員：尊重結果但須確保兩大前提

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
在新光金董事改選中，金管會被傳出「不排除當和事佬」。銀行局副局長童政彰回應，金管會立場對結果尊重，但主管機關在其中必須確保重視兩大前提。記者林澔一／攝影
在新光金董事改選中，金管會被傳出「不排除當和事佬」。銀行局副局長童政彰回應，金管會立場對結果尊重，但主管機關在其中必須確保重視兩大前提。記者林澔一／攝影

新光金（2888）將在本周五（9）日舉行董事改選，涉及經營權大戰，不但傳出新光金派大股東吳東進直奔金管會，近日法人電子投票結果估計改革派有望拿到三分之二董事席次，新光金股價更在5日出現異常飆漲。金管會今（6）日指出，證交所已經針對異常交易建立監視制度，股票異常便會追蹤。

至於金管會在新光金董事改選中，傳出不排除當和事佬。銀行局副局長童政彰回應，金管會立場對結果尊重，但主管機關在其中必須確保重視兩大前提。

第一，公司經營團隊的產生，有市場運作機制以及相關規範，過程中確保公司利益為前提。

第二，金融機構必須優先考量存款人、保戶以及投資人權益，確保公司財務穩健經營，以及金融市場穩定。

童政彰指出，在以上兩大前提之下，金管會將尊重相關結果產生。

對於新光金近期股價飆漲是否發現異常？金管會證期局副局長高晶萍回應，證交所針對異常交易建立監視制度，只要股票有異常，就會追蹤並依照相關規定辦理。

市場消息傳出，金管會希望新光金董事改選可以盡快和平落幕，新光金與台新金（2887）可以相互合作，朝向金控壯大、穩定目標發展。

新光金 金管會

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