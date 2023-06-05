新光金改選前 吳東進、東亮兄弟台上台下隔空暖交流

新光金控（2888）前董事長吳東進稍早在北醫畢典場外向弟弟、台新金（2887）董事長吳東亮溫情道賀，稱許東亮獲北醫榮譽博士同感光榮，吳東亮上台接受北醫榮譽博士學位頒證後致詞時，也特別提到了大哥東進的貢獻，表示新光醫院有現在的規模，都是因為吳東進的努力，兄弟倆隔空互相溫暖交流，為即將改選的新光金經營權大戰，增添一絲暖意。

吳東進進場前受訪時戴著墨鏡，到了場內，吳東亮上台獲頒博士學位，稱許大哥東進對新光醫院的貢獻時，鏡頭轉向台下，可以看到吳東進拿掉墨鏡微微點頭，向台上的弟弟示意。

據了解，典禮結束後的晚宴兄弟倆也可能同桌，但是否可能就新光金改選議題討論交流不得而知。至於改選結果不利吳東進如何看待，他今天入場前受訪均沒有改選相關談話與評論。