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新光金改選前 吳東進、東亮兄弟台上台下隔空暖交流

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
新光金控9日將舉行股東會改選董事，前新光金董事長吳東進（前中）5日出席台新金董事長吳東亮獲頒北醫名譽博士場合，公開讚許「是我們家的光榮」；不過對於新光金經營權之爭則隻字未提。中央社
新光金控9日將舉行股東會改選董事，前新光金董事長吳東進（前中）5日出席台新金董事長吳東亮獲頒北醫名譽博士場合，公開讚許「是我們家的光榮」；不過對於新光金經營權之爭則隻字未提。中央社

新光金控（2888）前董事長吳東進稍早在北醫畢典場外向弟弟、台新金（2887）董事長吳東亮溫情道賀，稱許東亮獲北醫榮譽博士同感光榮，吳東亮上台接受北醫榮譽博士學位頒證後致詞時，也特別提到了大哥東進的貢獻，表示新光醫院有現在的規模，都是因為吳東進的努力，兄弟倆隔空互相溫暖交流，為即將改選的新光金經營權大戰，增添一絲暖意。

吳東進進場前受訪時戴著墨鏡，到了場內，吳東亮上台獲頒博士學位，稱許大哥東進對新光醫院的貢獻時，鏡頭轉向台下，可以看到吳東進拿掉墨鏡微微點頭，向台上的弟弟示意。

據了解，典禮結束後的晚宴兄弟倆也可能同桌，但是否可能就新光金改選議題討論交流不得而知。至於改選結果不利吳東進如何看待，他今天入場前受訪均沒有改選相關談話與評論。

吳東進 新光金控 北醫

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