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證交所徵才報名活動開跑 招募五大類別34名新進人員

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所自民國50年成立迄今已超過一甲子，引領台灣資本市場一步一腳印朝國際化發展。為進一步提升市場韌性及競爭力，積極推動各大創新亮點業務，包含建構ESG生態系、強化外國證券複委託服務及管理、資安防護升級暨大數據專案、推動及活化創新板、建置碳權交易平台，期許臺灣資本市場能更多元及健全發展，更期待充滿熱情及具創新理念的新血加入，一起並肩作戰，為台灣資本市場打國際盃而努力。

臺灣證券交易所這次預計擴大招募五大類別34名新進人員，包括：會計人員4名、財金人員15名、業務規劃人員3名、法務人員2名、資通安全人員3人、應用系統開發人員3名、系統與網路管理人員3名、機電管理維護人員1名，歡迎有興趣者踴躍報名參與，成為臺灣證券交易所的生力軍。

臺灣證券交易所提供優良辦公環境，並十分注重員工身心健康及職涯發展。員工除勞、健保外，均享有團保、伙食、交通津貼、獎金、退休金、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼、子女教育補助及員工協助服務方案(EAPs)等多項福利措施，公司並提供各式國內外教育訓練以及多元化社團活動，全方位照顧員工的身心發展。

2023年度新進人員招募之報名期間，自6月5日（星期一）起至6月19日（星期一）止，一律採網路報名。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/twse20230708

資本市場

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