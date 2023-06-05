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台中餐飲支付節 悠遊付最高回饋30%

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
搭上台中市政府推動「台中餐飲支付節」之便，悠遊付結合當地餐飲集團、百貨、美食，共同推出最高30%的回饋方案。悠遊卡公司提供
搭上台中市政府推動「台中餐飲支付節」之便，悠遊付結合當地餐飲集團、百貨、美食，共同推出最高30%的回饋方案。悠遊卡公司提供

台中好吃好逛的地方不勝枚舉，也是悠遊付積極耕耘的區域之一，搭上台中市政府推動「台中餐飲支付節」之便，悠遊付結合當地餐飲集團、百貨、美食，共同推出最高30%的回饋方案，歡迎大家一起到台中消費

台中市政府經濟發展局與行動支付業者合作，推動「台中餐飲支付節」，使用悠遊付在台中指定店家消費，筆筆皆享18%回饋，加上悠遊付持續進行中的筆筆2%回饋活動，相當於在台中使用悠遊付消費，就可無腦拿20%回饋。

追求高回饋，悠遊付在指定業別還有再加碼，包括指定百貨加碼2%、指定餐廳加碼5%、指定飲料加碼8%、大鼎餐飲集團加碼8%及石二鍋/12mini快煮鍋/來滋烤鴨加碼10%等，單筆最高回饋率衝上30%。

悠遊卡公司表示，悠遊付在台中可使用版圖逐漸擴張，包括在地美食屋馬燒肉、赤鬼炙燒牛排外，全國連鎖的王品集團、大鼎餐飲集團也可讓饕客一飽口福，想逛逛也可以到具有在地特色的中友百貨、勤美誠品綠園道、PARK2草悟道、秀泰生活等，糖村也可以讓你盡情採購伴手禮，享受台中專有的悠閒氛圍，悠遊付是你最佳的支付夥伴。

悠遊付 餐飲 消費

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