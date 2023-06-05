新光金改選 可望和平落幕

新光金控經營權大戰，可望和平落幕。台北醫學大學今天頒授名譽博士學位給台新金控董事長吳東亮，據了解，新光金控創辦人吳東進預料會出席觀禮，此舉將釋放兩大訊號，一、肯定三弟吳東亮各方面成就；二、家族成員將共度新光金經營權難題。可靠消息來源指出，吳東進此番出席透露的訊息將是，接受自己成為集團共主，新光金讓給更有能力的人治理，讓這場風暴完美畫下句點。

吳東進將以新光集團大家長的高度，出席北醫這場活動，對於吳東亮在醫學領域的貢獻給予高度肯定，吳東進也曾在上月寫家書給吳東亮，表達過去對弟弟在各項成就上的欣賞之情，包括吳東亮成為工商協進會理事長，這是家族的榮耀，讓吳東進與有榮焉。

其次，消息來源透露，吳東進想表達的是，新光集團經歷這幾十年來的風雨，哪一次的困難不是兄弟姊妹一起度過，相信這次透過家族的力量也可以克服。而在委託書徵求截止後，態勢已明朗，吳東進希望周五董事改選，依照各方持有的股權進行投票，「沒有大股東間的爭吵、沒有兄弟不合，更不用驚動到主管機關金管會，讓這件事能完美落幕」。

知情人士說，吳東進的出席，更傳遞出「讓賢」的精神，接受自己成為新光集團的共主，同時把新光金「交給有治理能力的人（指吳東亮），能讓新光更好」。據透露，吳東進將接受吳東亮去年八月的家書建議，吳東進比照日本天皇，擔任新光集團的榮譽董事長，負責房地產、醫院、保全等事業，吳東亮負責金融事業，重現新光集團昔日榮景。

去年八月及今年四月，吳東亮曾經兩度撰寫家書給吳東進，強調「緬懷過往，我們兄弟齊為新光打拚，曾經有過共登山岳的快意時光，也數度在峰頂會合過」，如今金管會的壓力下，新光金面臨瓶頸，弟弟能體會哥哥有志難伸。

據了解，吳東進一直以來都很肯定吳東亮在各方面的成就，而早在廿五年前、一九九八年四月卅日，吳東進已獲陽明大學頒授榮譽醫學博士，如今吳東亮獲頒北醫名譽博士，成為家族第二位獲此殊榮的成員，更讓吳東進深感驕傲。

新光醫院與台北醫學大學淵源頗深，在台北醫學院草創初期，幾乎所有資金都是新光集團創辦人吳火獅出資，吳火獅曾擔任台北醫學院董事長三年，並且催生北醫附設醫院的成立，至今新光醫院仍與台北醫大學有密切的建教合作關係。